Najgłębsze jeziora w Polsce. Zmieściłaby się w nich statua wolności!

Anastazja Lisowska
2026-04-23 19:08

Pod taflą wody w Polsce kryją się miejsca głębokie niczym górskie przepaście. Niektóre z nich mają ponad 100 metrów głębokości i wciąż skrywają sekrety, które fascynują nurków oraz badaczy. Choć wyglądają spokojnie, ich dna kryją niezwykłą historię oraz unikalny świat roślin i zwierząt. Poznajcie zestawienie dziesięciu najgłębszych jezior w naszym kraju.

Często słyszymy o rankingach najpiękniejszych miast, najciekawszych wsi czy najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. Rzadziej jednak zastanawiamy się nad tym, które miejsca w naszym kraju kryją największe wodne głębiny, a przecież jeziora to prawdziwe skarby przyrody - jedne powstały w wyniku działania lodowców, inne w sercu górskich dolin. Wiele z nich skrywa w sobie fascynującą historię i tajemnice, które od lat przyciągają nurków i naukowców. Dziś sprawdzimy więc, które jeziora są najgłębsze i gdzie dokładnie się znajdują.

Jeziora w Polsce

Nie da się ukryć, że Polska to kraj bogaty w jeziora. Na terenie całego państwa znajduje się około 9,3 tys. jezior, które łącznie zajmują powierzchnię aż 3169,3 km2! Najwięcej jest ich na północy kraju, szczególnie na Pojezierzach: Mazurskim, Pomorskim i Wielkopolskim. To one tworzą charakterystyczny krajobraz polodowcowy - z zatokami, półwyspami i wyspami, które zachwycają turystów.

Jakie są największe jeziora w Polsce?

Jeziora to miejsca idealne na odpoczynek, żeglowanie, kąpiele czy wędkowanie. Nic więc dziwnego, że każdego roku szczególnie w okresie wakacyjnym to właśnie w takie okolice zjeżdża się mnóstwo turystów. Jednym z najpopularniejszych miejsc tego typu bez wątpienia jest Jezioro Śniardwy, mające ok. 113,8 km² powierzchni. To typowo polodowcowy zbiornik, więc robi wrażenie nie tylko wielkością, ale i historią powstania. Śniardwy nie są jednak jeziorem najgłębszym w naszym kraju - kto więc nosi owe miano?

Najgłębsze jeziora w Polsce. [Zestawienie]

Jakie są najgłębsze jeziora Polski?

Jednym z najgłębszych jezior w Polsce jest rozległe na Kaszubach Jezioro Wdzydze o głębokości maksymalnej 70 m. Co ciekawe, składa się z ono kilku połączonych akwenów, tworzących charakterystyczny kształt krzyża. Najgłębszy zbiornik tego typu znajduje się natomiast w woj. podlaskim na terenie gminy Przerośl, w powiecie suwalskim. Tamtejsze jezioro jest głębokie na aż 108,5 m!

