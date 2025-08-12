15-latek na motocyklu zderzył się z kombajnem. Tragiczny wypadek koło Bielska Podlaskiego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-08-12 7:30

Tragiczny wypadek w okolicach Bielska Podlaskiego. W poniedziałek, 11 sierpnia, w miejscowości Dubiażyn 15-letni motocyklista zderzył się z kombajnem. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej, życia nastolatka nie udało się uratować.

15-latek na motocyklu zderzył się z kombajnem. Tragiczny wypadek koło Bielska Podlaskiego

i

Autor: KWP Białystok 15-latek na motocyklu zderzył się z kombajnem. Tragiczny wypadek koło Bielska Podlaskiego

W poniedziałek (11 sierpnia) koło Bielska Podlaskiego doszło do tragicznego wypadku. Około godziny 13 w okolicach miejscowości Dubiażyn 15-latek jadący na motocyklu zderzył się z kombajnem. Chłopak został zabrany do szpitala, ale niestety jego życia nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-latek wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym kombajnie. Kierowca kombajnu był trzeźwy. Wiadomo, że nastolatek jechał w kasku. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Czytaj też: Rodzice stracili jedynego syna. 15-letni Patryk zginął na motocyklu. W gminie żałoba

To był tragiczny dzień na podlaskich drogach. W Dziękoniach (powiat moniecki) doszło do zderzenia ciągnika rolniczego i samochodu osobowego. 50-letni kierowca osobówki zmarł na miejscu.

Lubelskie. Motocyklista próbował zatrzymać pijanego kierowcę. Wylądował na masce
Poważny wypadek pod Łomżą. Bus wypadł z drogi. Wielu poszkodowanych
8 zdjęć
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE NASTOLATEK
BIELSK PODLASKI