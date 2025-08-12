W poniedziałek (11 sierpnia) koło Bielska Podlaskiego doszło do tragicznego wypadku. Około godziny 13 w okolicach miejscowości Dubiażyn 15-latek jadący na motocyklu zderzył się z kombajnem. Chłopak został zabrany do szpitala, ale niestety jego życia nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-latek wymusił pierwszeństwo na prawidłowo jadącym kombajnie. Kierowca kombajnu był trzeźwy. Wiadomo, że nastolatek jechał w kasku. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

To był tragiczny dzień na podlaskich drogach. W Dziękoniach (powiat moniecki) doszło do zderzenia ciągnika rolniczego i samochodu osobowego. 50-letni kierowca osobówki zmarł na miejscu.