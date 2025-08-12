Tragiczny wypadek w Dziękoniach. Zderzenie samochodu osobowego z ciągnikiem. Nie żyje 50-latek

2025-08-12 8:30

Poniedziałek, 11 sierpnia, okazał się tragicznym dniem na podlaskich drogach. W Dziękoniach w powiecie monieckim oraz w okolicach miejscowości Dubiażyn doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. W zderzeniu samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym zginął 50-letni kierowca, a w zderzeniu motocykla z kombajnem życie stracił 15-latek.

W poniedziałek, 11 sierpnia, w miejscowości Dziękonie w powiecie monieckim doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Było to około godziny 14. Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Siła zderzenia była tak duża, że 50-letni kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Kierowca ciągnika, 55-letni mężczyzna, w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na drogach lokalnych, gdzie często poruszają się pojazdy rolnicze.

To był tragiczny dzień na podlaskich drogach. Około godziny 13 w okolicach miejscowości Dubiażyn 15-latek jadący na motocyklu zderzył się z kombajnem. Chłopak został zabrany do szpitala, ale niestety jego życia nie udało się uratować.

