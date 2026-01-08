6-letnia dziewczynka ugodzona nożem przez ojca. Brat ofiary ujawnia, co się działo w tej rodzinie

2026-01-08 17:19

- Szok. Tego, że ojciec rzucił się z nożem na swoje dziecko, nie da się zrozumieć. Gorzej być nie może - mówią nam kobiety spotkane przed sklepem w centrum Augustowa. To 30-tysięczne podlaskie miasto jest zbulwersowane dramatem 6-letniej ukraińskiej dziewczynki zaatakowanej przez tatę.

  • Wstrząsająca tragedia w Augustowie: ojciec zaatakował nożem 6-letnią córkę.
  • Dziewczynka, mimo poważnych obrażeń, wraca do zdrowia, a napastnik został zatrzymany.
  • Jakie były okoliczności tego zdarzenia i co ujawnia brat ofiary?

Szok w Augustowie. Ojciec wbił 6-letniej córce nóż w plecy

Do bulwersującego zdarzenia doszło 29 grudnia 2025 r. w dwupiętrowym budynku w Augustowie. 41-latek przyszedł w odwiedziny do Ałły, swojej byłej partnerki oraz ich wspólnej córki. Doszło do scysji. W pewnym momencie  mężczyzna chwycił nóż kuchenny i zadał cios w plecy dziewczynki.

Matka chwyciła dziecko i uciekła. Mężczyzna trafił na obserwację psychiatryczną

Matce, razem z ranną córeczką, udało się uciec z mieszkania, w którym zamknął się nożownik. Policjanci siłą otworzyli drzwi i zatrzymali furiata. 41-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu tymczasowego – osadzono go na oddziale psychiatrycznym. 

Ustalono również, że podejrzany w chwili zdarzenia był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano krew do badań pod kątem obecności innych substancji psychoaktywnych. Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w tej rodzinie wcześniej nie odnotowano zgłoszeń dotyczących przemocy domowej.

Ukrainiec porwał 9-latka i się nad nim znęcał

Dziewczynka już czuje się lepiej

6-latka trafiła do szpitala, jednak zdążyła już wrócić do domu wróciła już do domu pod opiekę matki. Wczoraj była w przedszkolu, a jej mama, pani Ałła, w pracy. W mieszkaniu reporter "Super Expressu" zastał jej 16-letniego syna.

Co działo się w domu rodzinnym?

Powiedział nam, że 5-osobowa rodzina (rodzice, dwie córki i on) przyjechała z Sum na Ukrainie trzy lata temu. – Ojciec od dawna z nami nie mieszka, ale przychodził tu w odwiedziny – słyszymy. – Nigdy nie robił problemów – dodaje chłopak.

