17-latek miał fatalny początek roku szkolnego. Nie tak wyobrażał sobie powrót do szkoły

Jacek Chlewicki
2025-09-03 7:58

To kolejna historia ku przestrodze – internetowi znów okazali się sprytniejsi od swojej ofiary. Tym razem straty poniósł 17-letni mieszkaniec Kolna, który chciał w prosty sposób sprzedać szkolne podręczniki przez portal ogłoszeniowy. Niestety, transakcja zakończyła się dla niego utratą 3600 złotych.

Nastolatek z Kolna wystawił w internecie ogłoszenie dotyczące sprzedaży podręczników szkolnych. Niedługo później odezwała się osoba zainteresowana zakupem. Po ustaleniu szczegółów sprzedaży, do 17-latka trafiła wiadomość rzekomo od portalu ogłoszeniowego. Chłopak kliknął w podany link, by potwierdzić transakcję.

Na tym jednak się nie skończyło. Po chwili zadzwonił do niego mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku. Rozmówca twierdził, że na konto sprzedającego omyłkowo trafiło 900 złotych, które trzeba natychmiast zwrócić.

Kody BLIK w rękach oszustów

Zgodnie z instrukcjami, nastolatek zalogował się do swojej bankowości elektronicznej i wygenerował kody potrzebne do „skorygowania” rzekomych błędów. W sumie podał trzy kody dostępu oraz trzy kody BLIK, które zatwierdził. Dopiero po zablokowaniu aplikacji bankowej i kontakcie z infolinią swojego banku dowiedział się, że padł ofiarą oszustwa. Stracił łącznie 3600 złotych.

Policja ostrzega

Policjanci przypominają, że to kolejny przypadek, w którym przestępcy wykorzystują zaufanie i brak czujności ofiar. Mechanizm działania jest powtarzalny – najpierw fałszywa wiadomość, później telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, a na końcu wyłudzenie pieniędzy poprzez kody BLIK lub dane do logowania.

Funkcjonariusze apelują, by zawsze weryfikować otrzymywane wiadomości i nie przekazywać kodów obcym osobom. Każdy taki sygnał powinien wzbudzać niepokój i skłonić do natychmiastowego kontaktu z bankiem.

Kolno - podlaskie miasto z legendą o żeglarzu, który mógł odkryć Amerykę
