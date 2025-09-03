17-latek miał fatalny początek roku szkolnego. Nie tak wyobrażał sobie powrót do szkoły

Nastolatek z Kolna wystawił w internecie ogłoszenie dotyczące sprzedaży podręczników szkolnych. Niedługo później odezwała się osoba zainteresowana zakupem. Po ustaleniu szczegółów sprzedaży, do 17-latka trafiła wiadomość rzekomo od portalu ogłoszeniowego. Chłopak kliknął w podany link, by potwierdzić transakcję.

Na tym jednak się nie skończyło. Po chwili zadzwonił do niego mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku. Rozmówca twierdził, że na konto sprzedającego omyłkowo trafiło 900 złotych, które trzeba natychmiast zwrócić.

Kody BLIK w rękach oszustów

Zgodnie z instrukcjami, nastolatek zalogował się do swojej bankowości elektronicznej i wygenerował kody potrzebne do „skorygowania” rzekomych błędów. W sumie podał trzy kody dostępu oraz trzy kody BLIK, które zatwierdził. Dopiero po zablokowaniu aplikacji bankowej i kontakcie z infolinią swojego banku dowiedział się, że padł ofiarą oszustwa. Stracił łącznie 3600 złotych.

Zobacz też: "Będę pijana, będę pijana". Skandal na rozpoczęciu roku szkolnego w Starachowicach

Policja ostrzega

Policjanci przypominają, że to kolejny przypadek, w którym przestępcy wykorzystują zaufanie i brak czujności ofiar. Mechanizm działania jest powtarzalny – najpierw fałszywa wiadomość, później telefon od osoby podszywającej się pod pracownika banku, a na końcu wyłudzenie pieniędzy poprzez kody BLIK lub dane do logowania.

Funkcjonariusze apelują, by zawsze weryfikować otrzymywane wiadomości i nie przekazywać kodów obcym osobom. Każdy taki sygnał powinien wzbudzać niepokój i skłonić do natychmiastowego kontaktu z bankiem.

Sonda Czy spotkałeś się kiedyś z próbą oszustwa przez telefon lub internet? Tak. Nie.