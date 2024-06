19-latek zapukał do koleżanki. Tego się nie spodziewał. Dramat na osiedlu

Recydywista zrobił to kobiecie siedzącej na ławce. 32-latek trafił do aresztu

19-letni białostoczanin przyszedł do mieszkania swojej znajomej. Nie spodziewał się jednak, że miłe spotkanie zamieni się w horror. - Gdy zapukał do drzwi, te po chwili otworzyły się, a z mieszkania wyszło kilku mężczyzn. Jeden z nich uderzył go w brzuch, złapał za koszulkę i wciągnął do środka - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Drugi z bandytów uderzył 19-latka w twarz i zabrał mu telefon oraz saszetkę z drugim telefonem. Po wszystkim wyrzucili nastolatka z mieszkania na klatkę schodową. Na miejscu zjawili się policjanci. - Tym razem to mundurowi zapukali do tych drzwi. Jak się okazało, wewnątrz byli napastnicy. Okazali się nimi dwa białostoczanie, 30-latek i jego o 9 lat starszy kolega. W mieszkaniu były telefony należące do 19-latka - kontynuuje oficer prasowy.

Czytaj też: Recydywista zrobił to kobiecie siedzącej na ławce. 32-latek trafił do aresztu

Obaj napastnicy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Teraz policjanci ustalają zakres ich odpowiedzialności.

Białystok. Koszmarne zderzenie rowerzystów. Obaj trafili do szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.