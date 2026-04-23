Ksiądz z Podlasia złamał zakaz, przyznał się do winy

Duchowny z okolic Białegostoku złamał zakaz

W połowie stycznia mężczyzna pojawił się na stacji w Choroszczy pod Białymstokiem. Zatankował samochód, a następnie zrobił zakupy w sklepie. Zapłacił za towar, jednak odjechał bez uregulowania należności za paliwo.

Początkowo sprawa była traktowana jako wykroczenie. Kluczowe okazały się jednak nagrania monitoringu, które pozwoliły ustalić kierowcę.

Śledztwo i zarzuty

Jak poinformowała Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, po wyodrębnieniu materiałów z postępowania policyjnego wszczęto śledztwo. Ustalono, że kierującym był duchowny, wobec którego obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B.

W efekcie mężczyzna usłyszał zarzuty:

niestosowania się do sądowego zakazu

prowadzenia pojazdu mimo cofnięcia uprawnień

Duchowny przyznał się do popełnienia tych czynów. Zgodnie z przepisami grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wcześniejsze wyroki

Z ustaleń śledczych wynika, że nie jest to pierwszy konflikt 40-latka z prawem. W styczniu 2024 roku został skazany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Kolejny wyrok zapadł we wrześniu 2024 roku przed Sądem Rejonowym w Sokółce i dotyczył niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów.