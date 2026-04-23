Młody Ukrainiec zaatakował 51-latka. Bójka przed dworcem

bójka przed dworcem PKP w Białymstoku

32-latek zaatakował 51-letniego mieszkańca miasta

poszkodowany trafił do szpitala

sprawca został przekazany policji

Interwencja SOK przy dworcu w Białymstoku

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, patrolując teren wokół dworca PKP, zauważyli dwóch bijących się mężczyzn. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Jak ustalono, 32-letni obywatel Ukrainy zaatakował 51-letniego mieszkańca Białegostoku. W wyniku zdarzenia starszy z mężczyzn doznał obrażeń – miał rozcięty łuk brwiowy oraz podbite oko.

Na miejscu udzielono mu pomocy, a następnie został przetransportowany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Sprawca pobicia został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i przekazany patrolowi z Komisariatu III Policji w Białymstoku. Teraz jego sprawą zajmą się policjanci.

