Młody Ukrainiec zaatakował 51-latka. Bójka przed dworcem

Jacek Chlewicki
2026-04-23 7:53

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielny wieczór przed budynkiem dworca kolejowego w Białymstoku. Patrol Straży Ochrony Kolei natrafił na dwóch mężczyzn, między którymi wywiązała się bójka. Interwencja zakończyła się zatrzymaniem jednego z nich i udzieleniem pomocy poszkodowanemu.

straż ochrony kolei site:bialystok.se.pl

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • bójka przed dworcem PKP w Białymstoku
  • 32-latek zaatakował 51-letniego mieszkańca miasta
  • poszkodowany trafił do szpitala
  • sprawca został przekazany policji

Interwencja SOK przy dworcu w Białymstoku

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, patrolując teren wokół dworca PKP, zauważyli dwóch bijących się mężczyzn. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Jak ustalono, 32-letni obywatel Ukrainy zaatakował 51-letniego mieszkańca Białegostoku. W wyniku zdarzenia starszy z mężczyzn doznał obrażeń – miał rozcięty łuk brwiowy oraz podbite oko.

Na miejscu udzielono mu pomocy, a następnie został przetransportowany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Sprawca pobicia został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i przekazany patrolowi z Komisariatu III Policji w Białymstoku. Teraz jego sprawą zajmą się policjanci.

POLICJA BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK