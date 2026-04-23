Młody Ukrainiec zaatakował 51-latka. Bójka przed dworcem

- bójka przed dworcem PKP w Białymstoku
- 32-latek zaatakował 51-letniego mieszkańca miasta
- poszkodowany trafił do szpitala
- sprawca został przekazany policji
Interwencja SOK przy dworcu w Białymstoku
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, patrolując teren wokół dworca PKP, zauważyli dwóch bijących się mężczyzn. Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Jak ustalono, 32-letni obywatel Ukrainy zaatakował 51-letniego mieszkańca Białegostoku. W wyniku zdarzenia starszy z mężczyzn doznał obrażeń – miał rozcięty łuk brwiowy oraz podbite oko.
Czytaj też: Napad na taksówkarza w Białymstoku. Grozili nożem i zniszczyli auto
Na miejscu udzielono mu pomocy, a następnie został przetransportowany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Sprawca pobicia został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i przekazany patrolowi z Komisariatu III Policji w Białymstoku. Teraz jego sprawą zajmą się policjanci.
Czytaj też: Schował się w zabudowie spłuczki. Wpadł przez wystającą stopę