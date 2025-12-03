Bandyci weszli do mieszkania młodej kobiety. 32-latka przeżyła horror

Mężczyźni zapukali do drzwi, informując, że przyszli wykonać czynności służbowe. Kobieta uwierzyła i wpuściła ich do środka. Gdy tylko zauważyła, że nie są funkcjonariuszami, próbowała wołać o pomoc, jednak została szybko obezwładniona. Sprawcy związali ją, a usta zakleili taśmą. Z mieszkania zabrali ponad 850 tys. zł, biżuterię i inne wartościowe przedmioty. Łączne straty oszacowano na ponad 880 tys. zł.

Zatrzymania i proces

Obaj napastnicy zostali zatrzymani po kilku miesiącach. Proces jednego z nich zakończył się prawomocnym wyrokiem we wtorek. Drugi – który opuścił areszt – ukrywa się obecnie za granicą, jego sprawa została więc wyłączona do osobnego postępowania. Sąd Apelacyjny uniewinnił skazanego jedynie od zarzutu przywłaszczenia dokumentów. W pozostałej części utrzymał wcześniejsze ustalenia dotyczące udziału w rozboju, bezprawnego pozbawienia wolności oraz posiadania broni. Mężczyzna ma również obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody finansowej.

Kobieta rozpoznała sprawcę, a w mieszkaniu zabezpieczono jego DNA

W ustnym uzasadnieniu sędzia Grzegorz Skrodzki podkreślił, że materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na winę oskarżonego. Napadnięta kobieta rozpoznała jednego ze sprawców, a dodatkowo w miejscu zdarzenia zabezpieczono jego DNA – m.in. na sznurze i taśmie użytych do obezwładnienia ofiary.

Sędzia zwrócił uwagę, że linia obrony mężczyzny opierała się na twierdzeniu o rzekomym „spisku prokuratorów i policjantów z Suwałk”. Oskarżony utrzymywał, że został „wrobiony”, a funkcjonariusze oraz prokurator mieli działać przeciwko niemu. Wyrok jest prawomocny.