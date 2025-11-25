Pedofil napisał do 12-latki. Znalazł ją na Snapchacie. Grozi mu 30 lat więzienia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-25 8:37

27-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletniej osoby oraz doprowadzenia jej groźbą do wykonania innych czynności seksualnych. Zatrzymali go policjanci z Bielska Podlaskiego.

Pedofil napisał do 12-latki. Znalazł ją na Snapchacie. Grozi mu 30 lat więzienia

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Policjanci z Bielska Podlaskiego na polecenie prokuratora zatrzymali na terenie kraju 27-latka. - W toku prowadzonych czynności śledczych ustalono, że mężczyzna na jednym z portali społecznościowych nawiązał kontakt z 12-letnią mieszkanką powiatu bielskiego podając się za dwudziestoletnią kobietę. Podejrzany podstępem nakłonił małoletnią do zrobienia i wysłania mu jej nagich zdjęć. Następnie groził dziewczynce, że rozpowszechni te zdjęcia - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim.

Napisał do dziewczynki na Snapchat

Jak informuje Adam Naumczuk, Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 27-latek nawiązał znajomość z dzieckiem za pośrednictwem aplikacji Snapchat. Prokurator przedstawił 27-latkowi zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz doprowadzenia jej groźbą bezprawną do wykonania innych czynności seksualnych.

27-latek przyznał się do winy

Grozi mu za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat nawet do 30 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura podaje, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu zabronionego. Sąd zdecydował, że 27-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. - Czynności śledztwa wskazują, że mężczyzna podobnych czynów mógł dopuścić się wobec większej liczby małoletnich osób i dalsze czynności postępowania przygotowawczego będą zmierzały także  do ustalenia pozostałych osób pokrzywdzonych czynami podejrzanego - dodaje prokurator.

Bielsk Podlaski. Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIELSK PODLASKI