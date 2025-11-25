Policjanci z Bielska Podlaskiego na polecenie prokuratora zatrzymali na terenie kraju 27-latka. - W toku prowadzonych czynności śledczych ustalono, że mężczyzna na jednym z portali społecznościowych nawiązał kontakt z 12-letnią mieszkanką powiatu bielskiego podając się za dwudziestoletnią kobietę. Podejrzany podstępem nakłonił małoletnią do zrobienia i wysłania mu jej nagich zdjęć. Następnie groził dziewczynce, że rozpowszechni te zdjęcia - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim.

Napisał do dziewczynki na Snapchat

Jak informuje Adam Naumczuk, Prokurator Rejonowy w Bielsku Podlaskim, 27-latek nawiązał znajomość z dzieckiem za pośrednictwem aplikacji Snapchat. Prokurator przedstawił 27-latkowi zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz doprowadzenia jej groźbą bezprawną do wykonania innych czynności seksualnych.

27-latek przyznał się do winy

Grozi mu za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat nawet do 30 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Prokuratura podaje, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu zabronionego. Sąd zdecydował, że 27-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. - Czynności śledztwa wskazują, że mężczyzna podobnych czynów mógł dopuścić się wobec większej liczby małoletnich osób i dalsze czynności postępowania przygotowawczego będą zmierzały także do ustalenia pozostałych osób pokrzywdzonych czynami podejrzanego - dodaje prokurator.