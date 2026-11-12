23-latka urodziła dziecko i zostawiła je w toalecie. Dopiero służby wyjęły noworodka z muszli klozetowej. Przerażające ustalenia

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Do zdarzenia doszło w lipcu 2024 r. w mieszkaniu w centrum Białegostoku.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, przyjęty wtedy kierunek śledztwa opierał się na kwalifikacji prawnej dotyczącej matki, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu; to kwalifikacja łagodniejsza, grozi za to do pięciu lat więzienia.

Natomiast po zebraniu dowodów w sprawie, w tym opinii biegłych, ale również po zapoznaniu się z analizą zapisów z telefonu 23-latki, prokuratura przyjęła, iż doszło do zabójstwa, a podejrzana o to matka działała z zamiarem ewentualnym, czyli przewidywała i godziła się na taki skutek.

Kobieta ukrywała ciążę i nie była pod opieką lekarską.

Urodziła dziecko w łazience i tam je zostawiła

Jak przekazał w czwartek 12 listopada 2206 Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Marek Winnicki, okazało się, że kobieta miała szukać możliwości usunięcia ciąży czy spowodowania zagrożenia prawidłowego przebiegu porodu.

–Szukała w internecie leków, które by przyspieszały poród albo szkodziły temu płodowi – dodał prokurator.

Okazało się, że niedługo przed porodem 23-latce udało się dostać przez internet, nielegalnie, receptę na leki, które w składzie mają substancje powodujące przyspieszenie akcji porodowej. Zażyła te leki. Śledczy przyjmują, że w ten sposób wywołała poród. Dziecko miała urodzić w łazience, według ustaleń śledztwa – na sedesie. Tam je zostawiła. Dziecko zmarło wskutek uduszenia.

Partner 23-latki zawiadomił pogotowie

Pogotowie ratunkowe zawiadomił partner 23-latki. Mężczyzna również ma w tej sprawie zarzuty - podejrzany jest o to, że naraził noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Chodzi o to, że nie udzielił dziecku żadnej pomocy, w tym nie podjął czynności, które zaleciła mu dyspozytorka pogotowia podczas wzywania karetki.

–Gdy do mieszkania przyjechały służby, dziecko było nadal w muszli klozetowej. Ani matka, ani partner nie wyjęli tego dziecka – dodał prok. Winnicki.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że poród nastąpił między 32. a 34. tygodniem ciąży, a dziecko urodziło się żywe i byłoby zdolne do życia, gdyby ciąża była prowadzona przez lekarzy, a po porodzie udzielono by mu opieki neonatologicznej.

Prokuratura czekała na specjalistyczne opinie

Dlaczego dopiero teraz postawiono zarzuty? Śledztwo trwało długo, bo prokuratura czekała na specjalistyczne opinie, m.in. z zakresu ginekologii i medycyny sądowej. Ustalała też, w jaki sposób kobieta dostała przez internet recepty.

Kobieta nie przyznała się do zarzutu zabójstwa. Śledczy wystąpili do sądu o areszt tymczasowy, ale sąd nie uwzględnił takiego wniosku, oddalił też zażalenie prokuratury na postanowienie pierwszej instancji. Stosowane są wobec niej środki wolnościowe, w tym dozór policyjny.

Partner 23-latki przyznał się i złożył wyjaśnienia; zastosowano wobec niego dozór policji.

Przy postawionych zarzutach kobiecie grozi nawet dożywocie, jej partnerowi do pięciu lat więzienia.