IKEA w Białymstoku już otwarta. Tłumy klientów i ogromne kolejki od samego rana

Inauguracja działalności przyciągnęła rzesze mieszkańców, którzy od wielu lat wyczekiwali pojawienia się tej marki w swoim mieście. Sporą grupę stanowiły osoby ciekawe tego, jak w praktyce prezentuje się nowy sklep IKEA w kompaktowym formacie. Równie wielu odwiedzających pojawiło się jednak na miejscu z precyzyjnie przygotowaną listą zakupów. Najlepszym dowodem na duże zainteresowanie ofertą był ogromny sznur ludzi oczekujących na obsługę przy kasach.

Podczas przechadzki po nowej przestrzeni handlowej łatwo zauważyć, że zebrano tam najbardziej charakterystyczne i flagowe wyroby szwedzkiego giganta. Klienci mogą wybierać bezpośrednio z półek spośród ponad 2 tysięcy artykułów, natomiast pozostały asortyment z pełnego katalogu sieci jest dostępny na zamówienie. Nowo otwarta placówka ulokowała się w części Galerii Zielone Wzgórze przy ulicy Wrocławskiej 20 i zajmuje łącznie przeszło 3,6 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.

Białostocki punkt jest drugim w skali kraju kompaktowym obiektem tej sieci, zaraz po otwartym w 2025 roku sklepie w Bielsku-Białej. Na odwiedzających czekają tutaj gotowe i inspirujące aranżacje pomieszczeń, a także wsparcie profesjonalnych projektantów pomagających zaplanować kuchnię, systemy do przechowywania oraz inne domowe rozwiązania. W sytuacji braku konkretnego towaru na półce istnieje opcja zamówienia go stacjonarnie lub przez internet. Takie zakupy można później odebrać w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Białymstoku bądź zdecydować się na bezpośrednią dostawę.

Wybierając się po elementy wyposażenia wnętrz, klienci mają również okazję odwiedzić na miejscu Bistro IKEA oraz Sklepik Szwedzki. Te dodatkowe punkty przygotowano z myślą o osobach, które chcą połączyć meblowe sprawunki z wizytą w strefie spożywczej oraz gastronomicznej.

Nowa placówka szwedzkiej sieci funkcjonuje na terenie Galerii Zielone Wzgórze przy ulicy Wrocławskiej 20. Klienci mogą robić w niej zakupy od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, z kolei w niedziele handlowe obiekt zaprasza odwiedzających od godziny 10 do 20.