QUIZ. Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-10 4:30

Jak dobrze znasz historię Polski? Sprawdź, czy pamiętasz najważniejsze daty, władców i wydarzenia — od chrztu Polski po wejście do Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy 10 pytań z trzema odpowiedziami do wyboru.

QUIZ. Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność
Autor: Prachaya Roekdeethaweesab/ Shutterstock

Rozwiązywanie quizów historycznych to nie tylko okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, ale też sposób na jej uporządkowanie i przypomnienie sobie ważnych wydarzeń. Krótkie pytania pomagają uczyć się w przystępnej formie, a odpowiedzi mogą zachęcić do samodzielnego poszukania dodatkowych informacji.

Czy znasz historię Polski? Od pierwszych Piastów po współczesność
Pytanie 1 z 10
Kto był pierwszym historycznym władcą Polski?
 
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