Pogoda na weekend w Białymstoku. 13-15 listopada

Mieszkańcy Białegostoku w ciągu najbliższych dni doświadczą bardzo zróżnicowanej pogody, która pokaże swoje dwa oblicza. Weekend rozpocznie się pod znakiem jesiennej szarugi – z deszczem i zachmurzeniem, co może pokrzyżować niektóre plany na piątkowe popołudnie. Sobota przyniesie chwilę wytchnienia od opadów, ale na słońce trzeba będzie poczekać znacznie dłużej. Kluczowa zmiana nadejdzie dopiero w niedzielę, choć za słoneczną aurę zapłacimy niższymi temperaturami.

Piątek: deszczowy i najcieplejszy dzień weekendu

Piątek, 13 listopada, upłynie w Białymstoku pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Prognozy wskazują, że spadnie około 2 mm deszczu, co oznacza, że parasole będą niezbędnym elementem wyposażenia. Mimo niesprzyjającej aury będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 7 stopni Celsjusza. Wieczór i noc również będą stosunkowo łagodne, z temperaturą minimalną na poziomie około 3°C. Całości dopełni umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 4 m/s.

Sobota: wciąż pod chmurami, ale już bez deszczu

W sobotę, 14 listopada, deszczowe chmury odsuną się znad miasta, co jest dobrą wiadomością dla planujących aktywności na zewnątrz. Niestety, niebo nad Białymstokiem wciąż pozostanie w pełni zachmurzone, więc na słońce nie ma co liczyć. Tego dnia odczujemy również wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 5 stopni Celsjusza, a poranek przywita nas wartościami bliskimi 1°C. Dodatkowo nasili się wiatr, który osiągnie prędkość około 5 m/s. Chłodne powietrze w połączeniu z porywistym wiatrem sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa.

Niedziela: pogodowy zwrot akcji ze słońcem i przymrozkiem

Niedziela, 15 listopada, przyniesie całkowitą i wyczekiwaną zmianę aury. Po dwóch pochmurnych dniach nad Białymstokiem wreszcie pojawi się słońce, a niebo ma być bezchmurne przez cały dzień. Ta znacząca poprawa pogody będzie miała jednak swoją cenę w postaci niskich temperatur. Noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza – termometry wskażą około -1 stopnia Celsjusza, co oznacza poranny przymrozek. W ciągu dnia promienie słoneczne ogrzeją powietrze do maksymalnie 5°C, czyli do poziomu z soboty. Wiatr na szczęście osłabnie i wróci do prędkości około 4 m/s, dzięki czemu słoneczny dzień będzie przyjemniejszy.

Jak spędzić ten weekend w Białymstoku?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Deszczowy i pochmurny piątek to idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne wewnątrz budynków, wybrać się do kina lub spędzić czas w jednej z lokalnych kawiarni. Sobota, choć wietrzna i bez słońca, będzie dniem bez opadów. To zachęta do krótszych spacerów w miejscach osłoniętych od wiatru, na przykład po parkowych alejkach czy leśnych ścieżkach. Słoneczna niedziela to z kolei wymarzony moment na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu i skorzystanie z rzadkich o tej porze roku promieni słońca. Warto jednak pamiętać o ciepłym ubraniu – czapka i rękawiczki mogą okazać się przydatne, zwłaszcza podczas porannego wyjścia z domu.

Dane pogodowe: OpenWeather