i Autor: KWP Białystok 28-latek palił marihuanę na balkonie. Sąsiedzi wezwali policję. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia

Palił na balkonie

Palenie papierosów na balkonie jest w Polsce legalne, choć nie wszystkim to się podoba. Do niecodziennej sytuacji doszło w Bielsku Podlaskim. Ktoś zadzwonił na policję i oznajmił, że na balkonie ktoś pali. Nie były to jednak papierosy. Szczegóły w artykule. Zatrzymanemu 28-latkowi grozi do 3 lat więzienia.