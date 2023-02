Policjanci z Bielska Podlaskiego we wtorek (7.02) sprawdzali, z jaką prędkością poruszają się kierowcy w Kalnicy. Po godz. 9 zatrzymali do kontroli drogowej 30-latka jadącego audi. - Warszawianin jechał z prędkością 121 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje "pięćdziesiątka". Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami. Stracił też prawo jazdy - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Policjanci apelują o ostrożność na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W ostatnim czasie w woj. podlaskim doszło do dwóch tragicznych wypadków samochodowych:

