Wszystko działo się w minioną sobotę (18.03) rano. Policjanci dostali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaatakował pracowników medycznych SOR. - Mieszkaniec gminy Suchowola trafił do szpitala pod wyraźnym wpływem alkoholu. Mężczyzna nagle zaczął się domagać natychmiastowego wykonania badań i pozostawienia innych pacjentów. W pewnym momencie 33-latek chciał wyjść ze szpitala. Kiedy nie był w stanie otworzyć drzwi, to próbował wyskoczyć przez okno. Pracownicy szpitala próbowali go powstrzymać i uspokoić - informuje oficer prasowy KPP w Sokółce. Agresywny pacjent zaczął szarpać się z medykami, a nawet ich kopać. Mieszkaniec gminy Suchowola trafił do policyjnego aresztu. Tego samego dnia po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

