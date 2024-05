Byli kolegami, razem pracowali. Jedna kłótnia doprowadziła do tragedii. Rodzina usłyszała "przepraszam", ale to za mało

Komenda Główna Policji o wypadkach motocyklistów

35-letnia Justyna, pielęgniarka z Białegostoku, to jedna z 65 ofiar wypadków motocykli w 2024. Śmierć kobiety, która zginęła w poniedziałek, 13 maja, w Nowodworcach na Podlasiu zbiegła się w czasie z publikacją komunikatu Komendy Głównej Policji. Mundurowi dołączyli do niego również wideo i zdjęcia, przestrzegając wszystkich uczestników ruchu drogowego przed poważnymi konsekwencjami zdarzeń z udziałem motocyklistów. W tym roku takich wypadków było łącznie 599, a poza ofiarami śmiertelnymi rannych zostało również 568 osób.

Wideo z wypadków motocyklistów dostępne TUTAJ.

Funkcjonariusze przypominają, że kierujący jednośladami powinni mieć sprawne i czyste światła i kamizelki odblaskowe, by poprawić swoją widoczność na drodze zarówno w dzień, jak i w nocy. Komenda Główna Policji ujawnia ponadto, że "najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami". To nie wszystko.

