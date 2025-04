Próbował wyjść z domu przez okno. Spadł na dach sklepu

Co się stało?

W poniedziałek (28.04) w Grajewie doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. Mężczyzna wypadł z okna bloku na dach jednego ze sklepów spożywczych w mieście. Do zdarzenia doszło przy ul. Wojska Polskiego. - Ze wstępnych informacji wynika, że 40-letni mężczyzna chciał wyjść z mieszkania, jednakże nie mógł znaleźć kluczy, aby otworzyć drzwi - informuje sierżant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji. Mężczyzna postanowił wyjść z mieszkania oknem, co nie było dobrym pomysłem.

- Mężczyzna pod wpływem alkoholu został przetransportowany do szpitala - dodaje Karwacki.