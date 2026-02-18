41-latek wpadł z nielegalnym alkoholem. Mundurowi rozbili bimbrownię

Akcja policji, KAS i Straży Granicznej w Suwałkach.

Zatrzymano 41-letniego mężczyznę.

W aucie znaleziono 290 litrów alkoholu.

Odkryto bimbrownię w wynajmowanych pomieszczeniach.

Zabezpieczono 340 litrów gotowego trunku.

Przejęto 8700 litrów zacieru.

Grozi mu do 3 lat więzienia.

Do interwencji doszło podczas kontroli drogowej osobowego forda. Funkcjonariusze odkryli w bagażniku pojazdu niemal 60 pięciolitrowych butelek wypełnionych alkoholem. Łącznie przewożono około 290 litrów nielegalnego trunku.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Mundurowi ustalili, że mężczyzna wynajmował pomieszczenia, w których urządzona była bimbrownia. W magazynach na jednej z posesji w mieście znaleziono kolejne ilości alkoholu – łącznie 340 litrów gotowego produktu o stężeniu sięgającym 50 procent. Dodatkowo zabezpieczono aż 8700 litrów zacieru wykorzystywanego do produkcji.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli również aparaturę służącą do wytwarzania i przechowywania alkoholu. Wśród zajętego sprzętu znalazły się stalowe zbiorniki ogrzewane gazowymi palnikami, butle gazowe, beczki oraz różnego rodzaju pojemniki.

Czytaj też: Ojciec miał 4 promile, matka 2,8. Ich synek od razu trafił do szpitala

Zatrzymany 41-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie wyjaśnił, gdzie trafiał wyprodukowany alkohol. Nielegalne wytwarzanie wyrobów alkoholowych oraz ich posiadanie bez wymaganych zezwoleń jest przestępstwem. Za tego typu działalność grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Bimbrownia w oborze. 43-latek produkował alkohol obok krów i martwych szczurów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Klukowo. Bimbrownia w oborze. 43-latek produkował alkohol obok krów i martwych szczurów. Zdjęcia: