Znalazł swoją dziewczynę nieprzytomną w balii. Młoda kobieta zmarła w walentynki

Jacek Chlewicki
2026-02-18 10:30

Walentynkowy wieczór na prywatnej posesji w powiecie augustowskim zakończył się dramatem. 27-letnia kobieta zmarła podczas kąpieli w ogrodowej balii. Jak ustalił „Fakt”, jej partner znalazł ją nieprzytomną w wodzie.

Autor: Ai/ Shutterstock
  • Do tragedii doszło 14 lutego w powiecie augustowskim
  • 27-latka zmarła podczas kąpieli w ogrodowej balii
  • Partner kobiety podjął reanimację i wezwał pomoc
  • Policja wykluczyła porażenie prądem
  • Śledztwo prowadzi prokuratura, zaplanowano sekcję zwłok

Jak informuje "Fakt", para z Augustowa postanowiła spędzić tegoroczne walentynki relaksując się w ogrodowej balii na terenie prywatnej posesji. Z ustaleń śledczych wynika, że w pewnym momencie mężczyzna wyszedł z balii. Po powrocie znalazł swoją 27-letnią partnerkę nieprzytomną, leżącą w wodzie.

Mężczyzna natychmiast rozpoczął reanimację i wezwał pomoc. Niestety życia młodej kobiety nie udało się uratować.

Nie wiadomo, dlaczego doszło do tej tragedii. Jak informuje "Fakt" mężczyzna został przesłuchany i zwolniony do domu. Prawdopodobnie był to wypadek, jednak szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą ustalane przez policjantów pracujących pod nadzorem prokuratury.

AUGUSTÓW