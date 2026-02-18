Znalazł swoją dziewczynę nieprzytomną w balii. Młoda kobieta zmarła w walentynki

Do tragedii doszło 14 lutego w powiecie augustowskim

27-latka zmarła podczas kąpieli w ogrodowej balii

Partner kobiety podjął reanimację i wezwał pomoc

Policja wykluczyła porażenie prądem

Śledztwo prowadzi prokuratura, zaplanowano sekcję zwłok

Jak informuje "Fakt", para z Augustowa postanowiła spędzić tegoroczne walentynki relaksując się w ogrodowej balii na terenie prywatnej posesji. Z ustaleń śledczych wynika, że w pewnym momencie mężczyzna wyszedł z balii. Po powrocie znalazł swoją 27-letnią partnerkę nieprzytomną, leżącą w wodzie.

Mężczyzna natychmiast rozpoczął reanimację i wezwał pomoc. Niestety życia młodej kobiety nie udało się uratować.

Nie wiadomo, dlaczego doszło do tej tragedii. Jak informuje "Fakt" mężczyzna został przesłuchany i zwolniony do domu. Prawdopodobnie był to wypadek, jednak szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą ustalane przez policjantów pracujących pod nadzorem prokuratury.

