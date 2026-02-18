Ojciec miał 4 promile, matka 2,8. Ich synek od razu trafił do szpitala

Interwencja policji miała miejsce 10 lutego 2026 r. w Suwałkach

Zgłoszenie dotyczyło awantury domowej w mieszkaniu z niemowlęciem

Matka miała ok. 2,8–3 promile alkoholu, ojciec ok. 4 promile

9-miesięczny chłopczyk był zaniedbany i trafił do szpitala

Dochodzenie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach

Rodzicom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności

Awantura w mieszkaniu i alkohol

Do zdarzenia doszło 10 lutego 2026 roku około godziny 17 w Suwałkach. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w mieszkaniu, gdzie miało przebywać małe dziecko. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali 35-letnią kobietę, od której wyczuwalna była silna woń alkoholu. W mieszkaniu obecny był również 40-letni ojciec dziecka. Jak ustalono, partnerzy wspólnie spożywali alkohol, a między nimi doszło do sprzeczki. Badanie trzeźwości wykazało około 2,8 promila u kobiety oraz około 4 promile u mężczyzny.

9-miesięczny chłopczyk w szpitalu

Rodzice w takim stanie sprawowali opiekę nad swoim 9-miesięcznym synem. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po zbadaniu dziecka personel karetki zdecydował o przewiezieniu chłopca do szpitala. Jak przekazano, niemowlę było zaniedbane i miało liczne odparzenia na całym ciele.

Dochodzenie pod nadzorem prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach nadzoruje prowadzone dochodzenie. Prokurator ma wyjaśnić, czy dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu oraz czy jego życie lub zdrowie było narażone na poważne niebezpieczeństwo. Śledczy badają również zakres odpowiedzialności rodziców oraz sposób sprawowania opieki nad niemowlęciem.

Jak ustalono, w tej rodzinie wcześniej nie było interwencji suwalskich policjantów. Para mieszkała w Suwałkach od niecałego roku. - Równolegle do postępowania karnego, prokurator w ramach postępowania przed Sądem Rodzinnym, zweryfikuje jak wykonywana była władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w tej rodzinie - informuje prokurator Wojciech Piktel, zastępca Prokuratora Okręgowego w Suwałkach

Czytaj też: 3–miesięczna Basia zmarła w szpitalu. Podano jej chlorek potasu zamiast chlorku sodu

Grozi im kara do 5 lat więzienia

Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeśli na sprawcy ciąży obowiązek opieki, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 160 §2 kodeksu karnego). W przypadku czynu nieumyślnego kara może wynieść do 1 roku więzienia.

Śmierć 3–miesięcznej Basi w szpitalu miejskim w Krakowie. Apelacja stron Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.