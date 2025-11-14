48-latek strzelał do policjantów podczas zatrzymania. Miał rozpowszechniać obrzydliwe treści

W Białymstoku doszło do dramatycznych wydarzeń. 48-letni mężczyzna zaatakował policjantów z karabinka pneumatycznego podczas próby zatrzymania w związku z podejrzeniem posiadania materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich. Dwóch funkcjonariuszy zostało rannych.

Mężczyzna zaatakował policjantów! Padły strzały

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski, do zdarzenia doszło w czwartek. Funkcjonariusze CBZC chcieli zatrzymać 48-letniego mężczyznę w związku z podejrzeniem posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich.

- Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa. W pewnym momencie nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia 48-letni mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje funkcjonariuszy zostało rannych w rękę i udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – powiedział komisarz Marcin Zagórski.

Policjanci obezwładnili napastnika. Co znaleziono w jego domu?

Pomimo odniesionych obrażeń, funkcjonariusze zdołali obezwładnić i zatrzymać podejrzanego. W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako.

W sobotę mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty w białostockiej prokuraturze. Sprawa jest w toku.

