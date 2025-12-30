Białystok i Białystok. Mało kto zna ten drugi. Nie zgadniesz, gdzie się znajduje

Białystok kojarzy się przede wszystkim ze stolicą województwa podlaskiego. Niewiele osób wie jednak, że drugi Białystok znajduje się w województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą. Choć nazwa jest ta sama, są to miejsca zupełnie różne pod względem wielkości i znaczenia.

i Autor: jch