Białystok i Białystok. Mało kto zna ten drugi. Nie zgadniesz, gdzie się znajduje

Białystok w województwie podlaskim to duże miasto i ważny ośrodek administracyjny, akademicki oraz gospodarczy wschodniej Polski. Liczy około 300 tys. mieszkańców i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast regionu. Drugi Białystok leży w gminie Dołhobyczów, w powiecie hrubieszowskim. To niewielka osada, położona kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Nie ma statusu miasta ani wsi i znajduje się na obszarze o typowo rolniczym charakterze. Jak podaje Wikipedia, według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku osada liczyła zaledwie 129 mieszkańców.
Choć obie miejscowości łączy nazwa, w praktyce są to dwa zupełnie różne światy. Jeden Białystok jest dużym miastem wojewódzkim, drugi – małą osadą na wschodnich rubieżach kraju. Różnice obejmują niemal każdy aspekt: liczbę mieszkańców, znaczenie regionalne, infrastrukturę oraz codzienne funkcjonowanie. Wspólna nazwa bywa źródłem nieporozumień, zwłaszcza dla osób spoza regionów, które nie mają świadomości, że Białystok nie jest w Polsce tylko jeden.
