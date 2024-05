W tych miastach komunikacja miejska jest najdroższa w Polsce

Polskie miasta nieustannie zachęcają mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej. Do zalet jeżdżenia autobusem lub tramwajem należy zaliczyć to, że wybierając właśnie ten środek transportu, przyczyniamy się do tego, że na ulicach miast jest mniej samochodów, zanieczyszczeń oraz korków. Problem w tym, że ceny biletów (zwłaszcza w niektórych miastach) bardziej zniechęcają niż zachęcają do korzystania komunikacji miejskiej. W galerii poniżej znajdziecie dane z 18 dużych polskich miast, w których funkcjonuje komunikacja miejska. Znajdziecie tam też podstawowe informacje na temat cen wybranych biletów. Bilety różnią się nie tylko ceną, ale także rodzajem. W zależności od miasta, występują bilety wieloprzejazdowe, 20-minutowe, jednorazowe itd. Ustawiając kolejność w naszym rankingu uwzględniliśmy przede wszystkim cenę za bilet normalny papierowy (jednoprzejazdowy, jednoliniowy). W niektórych przypadkach patrzyliśmy na cenę biletu czasowego, np. 20-minutowego.

