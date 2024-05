6-latka w szpitalu po pogryzieniu przez psa. Dziewczynka popełniła straszny błąd

6-latka pogryziona przez psa. Dziewczynka otworzyła bramkę i weszła na wybieg akity

Dobrze, że tylko tak się to skończyło! W miejscowości Wygoda pod Łomżą pies rasy akita zaatakował 6-letnią dziewczynkę. Jak podaje RMF FM, dziecko trafiło do szpitala, lecz obrażenia okazały się niegroźne i po opatrzeniu ran dziewczynka mogła wrócić do domu. Z relacji rozgłośni wynika, że do zdarzenia doszło podczas spotkania towarzyskiego. 6-latka razem ze swoimi rodzicami znajdowała się w ogrodzie znajomych. Pies był zamknięty na odgrodzonym wybiegu. Niestety dziewczynka popełniła straszny błąd. Samodzielnie otworzyła bramkę, za którą przebywał zwierzak i wówczas doszło do ataku.

Psy rasy akita uchodzą za wrażliwe w kwestii naruszania ich przestrzeni, zwłaszcza przez nieznajome osoby. Są też mocno zdystansowane w stosunku do małych dzieci i unikają intensywnego kontaktu z nimi. Specjaliści zdecydowanie odradzają pozostawianie dzieci sam na sam z psami tej rasy. Akity nie są zazwyczaj bardzo towarzyskie, charakteryzują się dużą niezależnością i powinny trafiać do doświadczonych opiekunów.

