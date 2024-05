Rolnicy. Podlasie. Jak wygląda gospodarstwo Michała, Natalii i Olka? "Rzepak przynosi zyski"

Michał i Natalia to bohaterowie popularnego serialu Rolnicy. Podlasie. Małżeństwo poznało się przez internet. Para doczekała się pięknej córeczki o imieniu Lena. Michał prowadzi gospodarstwo razem ze swoim ojcem Olkiem. Mężczyzna w wieku 14 lat stracił swojego ojca, wówczas przejął obowiązki gospodarza. Panowie świetnie się ze sobą dogadują, co widać na ekranie. Ostatnio mieliśmy okazję przyjechać do ich gospodarstwa i zobaczyć, jak wygląda ich codzienność. - Rzepak przynosi zyski, plus jest płodozmianem, co jest najważniejsze w tym wszystkim, bo łamiemy tę monokulturę zbożową. Wysiewając rzepak. Rzepak jest zupełnie inną rośliną no i ziemia odpoczywa od tych zbóż - zdradził przed kamerą Michał. Zobaczcie na naszym nagraniu jak wygląda gospodarstwo Michała, Natalii oraz Olka.

Rolnicy. Podlasie to najpopularniejsze program telewizji Fokus TV. Obecnie trwa emisja szóstego sezonu. Produkcja opowiada o życiu i pracy rolników z Podlasia. Widzowie mogą zobaczyć, jak wygląda uprawa roślin, żniwa, hodowla zwierząt i związane z tym wszystkim obowiązki. Nie brakuje również wątków prywatnych i obyczajowych. Serca widzów skradli przede wszystkim Emilia Korolczuk ze wsi Laszki oraz Gienek i Andrzej z Plutycz.

Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 18 na FOKUS TV. Premierowe odcinki są pokazywane w niedzielę o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Jak wygląda gospodarstwo Michała, Natalii i Olka?

