Jak napisał organizator, wrócił do Kurian, niewielkiej miejscowości koło Białegostoku, i postanowił pomóc małżeństwu. Pani Halinka i pan Janek nie mają dzieci ani bliskiej rodziny, która mogłaby wspierać ich na co dzień. Przez lata radzili sobie sami i, jak podkreśla pan Paweł, nigdy nie prosili o pomoc.

Organizator zbiórki przytoczył też słowa, które ułożył w imieniu pana Janka. 91-latek ma prosić przede wszystkim o „trochę ludzkiej życzliwości” i możliwość spokojnego, godnego przeżycia jesieni życia u boku żony. „Nadal kocham swoją żonę Halinę” – brzmi fragment listu opublikowanego przy zbiórce.

W domu seniorów znaleziono miejsce, w którym można urządzić łazienkę z prysznicem dostosowanym do potrzeb starszych osób. W ustaleniu możliwości technicznych pomaga pan Mirek, były sołtys Kurian. Celem jest zebranie pieniędzy na materiały i prace instalacyjne, tak aby łazienka powstała jeszcze przed największymi mrozami.

Zbiórkę założono z celem 45 tys. zł. Według podanych informacji wpłaty przekroczyły już tę kwotę — na koncie jest 95 tys. zł. Organizator zachęca do dalszego wsparcia i udostępniania apelu. Jak podkreśla, nowa łazienka ma być dla małżeństwa nie tylko świątecznym prezentem, ale przede wszystkim bezpiecznym i godnym miejscem do codziennej higieny.