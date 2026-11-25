ETPC stwierdził naruszenie praw migrantów z Usnarza Górnego.

Sprawa dotyczy wydarzeń z sierpnia 2021 roku.

W listopadzie doszło do masowej próby sforsowania granicy w Kuźnicy.

Służby informowały o rannych po stronie polskiej.

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W połowie sierpnia 2021 roku w pobliżu miejscowości przebywało kilkadziesiąt osób. Po kilku dniach pozostało tam 32 Afgańczyków, w tym kobiety i dzieci. Straż Graniczna podkreślała, że obozowisko znajdowało się po stronie białoruskiej. Aktywiści i organizacje humanitarne apelowali o dopuszczenie pomocy, a Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się do rządu w sprawie przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową.

24 listopada 2026 roku ETPC orzekł, że Polska naruszyła zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania wobec jednego ze skarżących. Trybunał stwierdził też naruszenie praw obu osób, ponieważ ich prawnicy nie mogli się z nimi skontaktować. Zasądzono łącznie 25 tys. euro zadośćuczynienia.

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Szturm migrantów na przejście w Kuźnicy

Pod koniec października Straż Graniczna informowała, że koczowisko w Usnarzu Górnym opustoszało. Pozostały namioty, których pilnowały białoruskie służby. Próby przekraczania granicy trwały jednak dalej, a wydarzenia w kolejnych tygodniach przeniosły uwagę opinii publicznej w okolice Kuźnicy.

Autor: Tomasz Matuszkiewicz/Super Express

W listopadzie przy przejściu granicznym w Kuźnicy zgromadziła się duża grupa migrantów. Najpoważniejsze starcie miało miejsce 16 listopada 2021 roku, gdy doszło do masowej próby siłowego sforsowania granicy. W stronę polskich funkcjonariuszy i żołnierzy rzucano m.in. kamienie, butelki i kostkę brukową. Polskie służby użyły armatek wodnych i gazu łzawiącego. Służby szacowały liczbę migrantów na drodze do Kuźnicy na około 3,5 tysiąca. 12 osób po polskiej stronie zostało rannych. - Nie atakowały nas kobiety ani dzieci. One były wyciągane na okoliczność zdjęć - powiedzieli PAP funkcjonariusze SG stacjonujący na granicy.

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