Pogoda w Białymstoku na weekend 27-29 listopada

Mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na weekend bez deszczu i śniegu. Pogoda będzie stabilna, ale bardzo chłodna, z temperaturami utrzymującymi się przez większość czasu poniżej zera. Najważniejszą zmianą będzie stopniowe zanikanie słońca – z dnia na dzień na niebie pojawi się coraz więcej chmur.

Piątek: mroźny, ale pogodny początek weekendu

Weekend rozpocznie się 27 listopada bardzo słonecznie. Prognozy na piątek zapowiadają bezchmurne niebo, co pozwoli cieszyć się słońcem. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień, choć termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie około 1 stopnia Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około -6°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota: chłodniej i z pierwszymi chmurami

W sobotę, 28 listopada, aura w Białymstoku zacznie się zmieniać. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, choć słońce nadal będzie obecne. Zrobi się jednak wyraźnie chłodniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do około -4°C, a w nocy termometry mogą pokazać nawet -7°C. Będzie to najzimniejsza noc tego weekendu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Niedziela: pochmurne zakończenie weekendu

Zakończenie weekendu, 29 listopada, przyniesie już zupełnie inną pogodę. Niedziela w Białymstoku będzie pochmurna, z dużym zachmurzeniem, które całkowicie przysłoni słońce. Temperatura w dzień nieznacznie wzrośnie w porównaniu do soboty, do około -3°C. Noc pozostanie bardzo mroźna, z wartościami rzędu -7 stopni. Wiatr ponownie przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku przy takiej pogodzie?

Słoneczna, choć mroźna aura w piątek i sobotę może zachęcić do aktywności na świeżym powietrzu. To dobra okazja na zimowy spacer po parkach czy miejskich alejach, pod warunkiem zadbania o bardzo ciepły strój. Z kolei pochmurna i chłodna niedziela może być idealnym pretekstem do spędzenia czasu w domu, odwiedzenia wystawy lub po prostu odpoczynku w ciepłym miejscu z dobrą książką czy filmem.

Dane pogodowe: OpenWeather