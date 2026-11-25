Na początku listopada do białostockich policjantów zgłosiła się kobieta, której babcia padła ofiarą oszustwa. Seniorka odebrała telefon od kobiety podającej się za ordynatora szpitala. Usłyszała, że jej synowa jest poważnie chora i potrzebuje pieniędzy na lek. Przygotowała ponad 50 tys. zł, które przekazała mężczyźnie przybyłemu do jej mieszkania. O oszustwie uświadomiła ją wnuczka.

Sprawą zajęli się policjanci zwalczający przestępstwa przeciwko mieniu. Już następnego dnia ustalili tożsamość mężczyzny, który odebrał pieniądze. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. W ustaleniach pomogli funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej.

Mężczyznę zatrzymano na ulicach Augustowa, krótko po tym, jak odebrał pieniądze i biżuterię od kolejnej seniorki. W torbie miał 300 tys. zł oraz kosztowności wycenione na 100 tys. zł - przekazał oficer prasowy KPP w Augustowie.

Policjanci ustalili, że do mieszkanki Augustowa zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Opowiedziała o rzekomym wypadku i potrzebie przekazania pieniędzy, by uniknąć więzienia. Seniorka spakowała gotówkę i biżuterię, a następnie oddała torbę mężczyźnie przed drzwiami domu.

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Śledczy podejrzewają 41-latka także o oszustwo na szkodę mieszkanki powiatu łomżyńskiego. Kilka dni wcześniej miał odebrać od niej ponad 200 tys. zł.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty oszustwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.