Agnieszka z "Rolnicy. Podlasie" sprzedaje maszyny. Wybuchła burza! "Nie chciałbym za darmo"

Agnieszka i Jarek Rogowscy to znani i lubiani bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie. Gospodarze postanowili sprzedać dwie maszyny, a ogłoszenie w tej sprawie pojawiło się w internecie. Cena prasy Sipma Farma II została ustalona na 16 tys. zł. Gospodarze wystawili także owijarkę Tekla firmy Sipma za 2 tys. zł. Za obie maszyny chcieli więc otrzymać łącznie 18 tys. zł. Jarek zapewniał, że sprzęt jest w bardzo dobrym stanie. Podkreślał również, że wszystkie maszyny w gospodarstwie są garażowane.

Agnieszka z „Rolnicy. Podlasie” wystawiła sprzęt na sprzedaż. Internauci komentowali udział w programie

Ogłoszenie wywołało jednak falę komentarzy. Część internautów sugerowała, że poziom życia gospodarzy poprawił się dzięki występom w programie „Rolnicy. Podlasie”. Pojawiły się również krytyczne opinie dotyczące stanu i wieku oferowanych maszyn.

Agnieszka Rogowska zdecydowała się odpowiedzieć w kolejnym nagraniu.

– Hej kochani, ja nie rozumiem, skąd się bierze tyle hejtu pod tym filmikiem, gdzie wrzuciliśmy do sprzedania prasę Sipmę i owijarkę – powiedziała.

Bohaterka serialu stanowczo odrzuciła sugestie, że sytuacja gospodarstwa poprawiła się dzięki udziałowi w telewizyjnej produkcji. Jak zaznaczyła, jest to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy wykonywanej od rana do wieczora.

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Agnieszka odniosła się również do komentarza internauty, który stwierdził, że nie chciałby oferowanych maszyn nawet za darmo. Jej zdaniem sprzęt uznany przez jedną osobę za nieprzydatny może jeszcze długo służyć w innym gospodarstwie.

Rolniczka przekazała też, że owijarka została już sprzedana. Prasa wciąż czeka natomiast na kupca. Jak wyjaśniła, została kupiona jako nowa, a korzystała z niej tylko jedna osoba – jej mąż. – Ja nie rozumiem takich komentarzy – podsumowała Agnieszka Rogowska. "Tacy są teraz ludzie niestety. Wszędzie zazdrość, zawiść, szukanie problemów...." - napisała pani Agata.

Rolnicy. Podlasie. Gospodarstwo Jarka i Agnieszki z Bronowa