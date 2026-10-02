Strefa Czystego Transportu na wsi? Wniosek wywołał lawinę komentarzy

Na fanpage'u Spotted: Szczuczyn pojawiła się propozycja zbierania podpisów za wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu (SCT) w powiecie grajewskim .

. Inicjatorzy akcji wskazali, że głównym źródłem zanieczyszczeń są nie tylko auta, ale także sprzęt rolniczy.

Post błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie, gromadząc ponad 1200 w większości negatywnych komentarzy.

Na profilu Spotted: Szczuczyn na Facebooku pojawił się wpis osoby, która wraz z grupą znajomych planuje rozpocząć zbiórkę podpisów pod inicjatywą powołania Strefy Czystego Transportu na terenie powiatu grajewskiego.

Autorka pomysłu argumentuje, że redukcja spalin pochodzących z transportu drogowego znacząco wpłynęłaby na poprawę czystości powietrza w regionie. Szczególną uwagę zwróciła na ciągniki i kombajny, które w trakcie pracy polowej emitują gęste spaliny. Dla zobrazowania problemu, do publikacji dołączono fotografię traktora spowitego kłębami ciemnego dymu.

Inicjatorka zapytała internautów o ich stosunek do pomysłu i chęć złożenia podpisu pod dokumentem.

Internauci reagują na propozycję. Ciągniki kością niezgody

Temat błyskawicznie stał się zarzewiem gorącej wymiany zdań. Do piątkowego poranka zgromadzono pod wpisem ponad 1200 odpowiedzi, a przeszło 2,2 tysiąca osób zareagowało na niego emotikonem „ha ha”.

Przytłaczająca większość opinii była jednoznacznie negatywna. Użytkownicy sieci tłumaczyli, że traktory są absolutnie niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej. Akcentowali również wysokie koszty zakupu nowoczesnego sprzętu, zaznaczając, że niewielu gospodarzy stać na takie inwestycje.

„To lepiej ić na lotnisko protestować bo tyle co te samoloty zanieczyszczą 1 dnia to te samochody i maszyny przez 5 lat nie zrobią a niebo przeszczelone w każdą stronę codziennie” - podsumował jeden z internautów.

Zasady działania Strefy Czystego Transportu

Strefa Czystego Transportu to wydzielony teren, gdzie wprowadzono zakazy wjazdu dla konkretnych typów aut. Głównym założeniem SCT jest ograniczenie ilości spalin w powietrzu i podniesienie jego jakości.

Przepisy regulujące powstawanie SCT nie są jednakowe dla całej Polski. To lokalne rady gmin decydują o kształcie stref, obostrzeniach, ulgach i metodach weryfikacji. Samorządy mogą zezwolić na wjazd autom spełniającym określone normy środowiskowe lub zwolnić z zakazów wybrane grupy kierowców. Sprawdzanie pojazdów może odbywać się za pomocą specjalnych naklejek lub systemu CEPiK, a każdy projekt uchwały wymaga wcześniejszych konsultacji społecznych.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko