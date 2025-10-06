AI wybrała najlepszą piosenkę Zenka Martyniuka. "Symbol gatunku". Ten hit zna cała Polska

Algorytm sztucznej inteligencji przeanalizował dane z różnych źródeł: serwisów streamingowych, portali społecznościowych, wyszukiwań w Google oraz liczby odtworzeń na YouTube. Pod uwagę wzięto nie tylko popularność poszczególnych utworów, ale też ich rozpoznawalność wśród Polaków i obecność w kulturze masowej. Okazało się, że kilka piosenek Zenka Martyniuka od lat cieszy się dużą popularnością. Wśród najczęściej odtwarzanych znalazły się m.in. „Życie to są chwile”, „Przekorny los”, „Moja gwiazda” oraz „Kochana wierzę w miłość”. Każdy z tych utworów cieszy się ogromną sympatią fanów, a niektóre stały się nieodłącznym elementem polskich wesel i festynów.

Zenek Martyniuk od ponad trzech dekad pozostaje jednym z najpopularniejszych wykonawców w kraju. Jego piosenki trafiają nie tylko do miłośników disco polo, ale też do szerokiej publiczności. Charakterystyczny głos, proste melodie i teksty pełne emocji sprawiły, że stał się symbolem gatunku. AI zwróciła uwagę, że wiele jego utworów generuje miliony odsłon i stale pojawia się w trendach – zarówno na YouTube, jak i w aplikacjach muzycznych. Niektóre z nich wracają do popularności przy okazji świąt, imprez okolicznościowych czy nawet memów w sieci.

Zobacz też: Nie "Kiler", nie "Miś". AI wybrało polską komedię wszech czasów

Po analizie setek tysięcy danych, sztuczna inteligencja nie miała wątpliwości. Największym hitem Zenka Martyniuka okazał się utwór... „Przez twe oczy zielone” – piosenka, którą zna praktycznie każdy Polak.

Utwór, wydany w 2014 roku przez zespół Akcent, zyskał status kultowego. Refren „Przez twe oczy, te oczy zielone, oszalałem…” śpiewany jest od lat na weselach, koncertach i imprezach w całym kraju. To właśnie ten numer zdobył największą liczbę wyświetleń w sieci i najwyższy wskaźnik rozpoznawalności.

AI uznała go za niekwestionowanego króla polskiego disco polo, a wielu fanów zapewne zgodzi się z tym werdyktem.

ZENON MARTYNIUK | ROZTAŃCZONY NARODOWY 2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.