Akcja Choinka w Białymstoku. 200 naturalnych drzewek dla mieszkańców

Jacek Chlewicki
2025-12-17 14:12

Mieszkańcy Białegostoku po raz kolejny będą mogli otrzymać naturalną choinkę i jednocześnie włączyć się w działania na rzecz ochrony środowiska. Przed nami szósta edycja „Akcji Choinka”, w ramach której miasto przygotowało 200 drzewek do rozdania.

i

Autor: Dawid Gromadzki/UM Białystok/ Materiały prasowe

Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 20 grudnia, na placu przed Katedrą na Rynku Kościuszki. Start akcji przewidziano na godzinę 10. Drzewka będą wydawane do wyczerpania puli – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Jakie choinki trafią do mieszkańców? Na białostoczan czeka:

  • 100 świerków pospolitych,
  • 100 jodeł kaukaskich.

Wszystkie drzewka będą wydawane w doniczkach, co umożliwi ich późniejsze posadzenie po okresie świątecznym.

Aby otrzymać żywą choinkę, wystarczy przynieść sztuczną choinkę lub oddać niewielki elektroodpad o maksymalnym wymiarze do 60 cm. Oddane sztuczne choinki zostaną rozebrane na części, a elementy nadające się do recyklingu będą ponownie wykorzystane. – Co roku akcja wymiany choinek sztucznych na żywe cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i dlatego ją kontynuujemy. Zapraszam w sobotnie przedpołudnie na Rynek Kościuszki wszystkich, którym zależy na żywej choince i na ochronie środowiska – zachęca prezydent Tadeusz Truskolaski.

„Akcja Choinka” promuje ograniczanie ilości odpadów oraz odpowiedzialne podejście do środowiska. Naturalne drzewka:

  • nie są produkowane z użyciem chemikaliów,
  • wytwarzają tlen i pochłaniają dwutlenek węgla,
  • służą zwierzętom,
  • po zakończeniu cyklu życia szybko ulegają rozkładowi.

Oddawanie sztucznych choinek i elektroodpadów wpisuje się w ideę zero waste, czyli minimalizowania ilości wytwarzanych śmieci.

