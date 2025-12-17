Akcja Choinka w Białymstoku. 200 naturalnych drzewek dla mieszkańców

Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 20 grudnia, na placu przed Katedrą na Rynku Kościuszki. Start akcji przewidziano na godzinę 10. Drzewka będą wydawane do wyczerpania puli – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Jakie choinki trafią do mieszkańców? Na białostoczan czeka:

100 świerków pospolitych,

100 jodeł kaukaskich.

Wszystkie drzewka będą wydawane w doniczkach, co umożliwi ich późniejsze posadzenie po okresie świątecznym.

Aby otrzymać żywą choinkę, wystarczy przynieść sztuczną choinkę lub oddać niewielki elektroodpad o maksymalnym wymiarze do 60 cm. Oddane sztuczne choinki zostaną rozebrane na części, a elementy nadające się do recyklingu będą ponownie wykorzystane. – Co roku akcja wymiany choinek sztucznych na żywe cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i dlatego ją kontynuujemy. Zapraszam w sobotnie przedpołudnie na Rynek Kościuszki wszystkich, którym zależy na żywej choince i na ochronie środowiska – zachęca prezydent Tadeusz Truskolaski.

„Akcja Choinka” promuje ograniczanie ilości odpadów oraz odpowiedzialne podejście do środowiska. Naturalne drzewka:

nie są produkowane z użyciem chemikaliów,

wytwarzają tlen i pochłaniają dwutlenek węgla,

służą zwierzętom,

po zakończeniu cyklu życia szybko ulegają rozkładowi.

Oddawanie sztucznych choinek i elektroodpadów wpisuje się w ideę zero waste, czyli minimalizowania ilości wytwarzanych śmieci.