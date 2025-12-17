Bójka pseudokibiców na S8. Prokuratura ujawnia szczegóły. Zarzuty także dla Hiszpanów

Do bójki doszło w nocy z 10 na 11 grudnia na trasie S8 między Prosienicą a Podborzem

Autokary z kibicami Rayo Vallecano zostały zablokowane przez dwa samochody osobowe

Na miejscu czekała grupa kilkudziesięciu osób uzbrojonych m.in. w kije i metalowe rurki

Trzech hiszpańskich kibiców trafiło do szpitala z powierzchownymi obrażeniami

Zatrzymano łącznie dziewięć osób; osiem z nich ma status podejrzanych

Jedna z zatrzymanych osób to funkcjonariuszka Służby Więziennej – przesłuchana jako świadek

Do zdarzenia doszło w nocy z 10 na 11 grudnia na trasie S8, w pobliżu Ostrowi Mazowieckiej (woj. mazowieckie). Od strony Warszawy sympatycy Rayo Vallecano jechali dwoma autokarami na mecz do Białegostoku. W czwartek po północy policja dostała zgłoszenie, że na trasie S8 między Prosienicą a Podborzem kierowcy tych autokarów zostali zmuszeni do zatrzymania się przez dwa auta osobowe.

Na miejscu czekało kilkadziesiąt osób. Mieli kije, trzonki od różnych narzędzi i metalowe rurki. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, grupa podbiegła do autokarów, z których wysiadła część hiszpańskich kibiców i wówczas doszło między nimi do bójki. Kierowca jednego z autokarów zawiadomił policję i pogotowie ratunkowe. Do szpitala trafiło trzech kibiców hiszpańskich. Ich obrażenia okazały się powierzchowne.

Już w nocy zatrzymano siedem osób, w tym trzech Hiszpanów i czworo Polaków. Kobieta, która była w tej grupie, okazała się funkcjonariuszką Służby Więziennej; jako jedyna została przesłuchana w charakterze świadka. Pozostałym sześciu osobom prokuratura zarzuciła udział w bójce, w której dochodzi do narażenia człowieka nawet na utratę życia. - Wobec trzech podejrzanych Polaków zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze polegające na stawiennictwie dwa razy w tygodniu we właściwej miejscowo jednostce policji - poinformowała PAP prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Podobnych środków nie zastosowano wobec podejrzanych Hiszpanów.

🇵🇱💥 Jagiellonia Bialystok attacked a bus with Bukaneros (Rayo Vallecano🇪🇸) on the motorway last night. pic.twitter.com/U95J8qevN5— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025

W kolejnych dniach zatrzymano jeszcze dwóch mężczyzn - kierowców samochodów, którzy zajechali drogę autokarom niedaleko Podborza. Podejrzani są o pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa. Również wobec nich zastosowano dozory policyjne.

Trwają ustalenia kolejnych osób, które wzięły udział w bójce. - Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia nie można wykluczyć faktu, że hiszpańscy kibice przewidywali, że może dojść do bójki z kibicami klubu Jagiellonia. Nie ustalono natomiast, by spotkanie to było zaplanowane z obu stron - dodała prok. Łukasiewicz.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek, mimo statusu świadka funkcjonariuszka SW z Białegostoku zatrzymana w miejscu bójki nadal jest zawieszona w czynnościach służbowych i trwa wobec niej postępowanie dyscyplinarne.