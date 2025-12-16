Sylwester w Białymstoku 2025/2026. Patrycja Markowska i DJ Brave na Rynku Kościuszki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-16 11:15

Białystok przygotowuje się do wspólnego powitania Nowego Roku. Prezydent Miasta Białegostoku wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury zapraszają mieszkańców na miejską zabawę sylwestrową, która odbędzie się 31 grudnia na Rynku Kościuszki. Na scenie pojawią się znani artyści polskiej sceny muzycznej, a całość uzupełni widowiskowy pokaz laserów.

Sylwestrowe świętowanie rozpocznie się o godz. 21.30. Organizatorzy zaplanowali kilka koncertów, które poprowadzą publiczność aż do północy. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie powitanie Nowego Roku, któremu towarzyszyć będzie specjalny pokaz laserowy. Jako pierwsi na scenie zaprezentują się Maxim i Oliczka. Duet łączy miejski hip-hop z tradycyjnym, podlaskim białym śpiewem oraz lokalną gwarą. Jednym z głównych punktów programu będzie koncert Patrycji Markowskiej. Artystka od blisko 25 lat obecna jest na polskiej scenie muzycznej, łącząc rockową energię z hippisowską swobodą. Ma na koncie takie przeboje jak „Świat się pomylił”, „Jeszcze raz”, „Księżycowy”, „Hallo, hallo”, „Ostatni”, „Ocean”, „Lustro” czy „Niepoprawna”. Jej występ na Rynku Kościuszki zapowiadany jest jako jeden z najmocniejszych punktów miejskiego Sylwestra. 

Za oprawę taneczną sylwestrowej nocy odpowiadać będzie DJ Brave. To artysta znany z autorskich coverów oraz występów na największych imprezach telewizyjnych i festiwalowych. Podczas miejskiego Sylwestra zaprezentuje m.in. największe przeboje lat 80. w nowych aranżacjach, w tym „I Just Called to Say I Love You” oraz „Flames of Love”.

DJ Brave poprowadzi zabawę aż do przywitania 2026 roku, zapraszając mieszkańców do wspólnego tańca w centrum Białegostoku. Udział w miejskiej zabawie sylwestrowej na Rynku Kościuszki jest bezpłatny.

MIEJSKI SYLWESTER
BIAŁYSTOK