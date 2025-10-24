Akcja policji w woj. podlaskim. W piątek trwają wzmożone kontrole prędkości

Jacek Chlewicki
2025-10-24 7:45

W piątek w woj. podlaskim trwają na drogach wzmożone kontrole prędkości. Jak pokazują statystyki prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków, od początku roku do końca września z powodu nadmiernej prędkości doszło do 52 wypadków drogowych w których zginęło 20 osób i 70 zostało rannych.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

W piątek, 24 października, punktualnie o godzinie 6 rano, na drogach województwa podlaskiego rozpoczęły się wzmożone kontrole prędkości. Działania te mają na celu ograniczenie liczby tragicznych wypadków drogowych, których główną przyczyną wciąż pozostaje nadmierna prędkość.

Jak poinformował młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, od początku roku do końca września na podlaskich drogach doszło do 52 wypadków spowodowanych zbyt szybką jazdą. W ich wyniku życie straciło 20 osób, a 70 zostało rannych. To liczby, które – jak podkreślają funkcjonariusze – nie są tylko statystyką, lecz dramatami rodzin i społeczności. – Prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków – apeluje mł. insp. Tomasz Krupa.

 Co grozi za przekroczenie prędkości?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 30 km/h może skutkować mandatem w wysokości od 800 do nawet 2500 zł oraz punktami karnymi. W przypadku recydywy – kary są podwajane.

