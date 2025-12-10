Przemytnicy wrócili do Bobrownik. KAS znalazła papierosy w ciężarówkach

Decyzja o otwarciu 17 listopada tych dwóch przejść granicznych z Białorusią była możliwa po uszczelnieniu granicy, na której na masową skalę podejmowane są próby nielegalnego przedostania się do Polski – informowało wtedy MSWiA. Decyzję zapadła m.in. po konsultacji z miejscowymi władzami i przedsiębiorcami z województwa podlaskiego, którzy od dawna domagali się otwarcia dla ruchu przynajmniej jednego drogowego przejścia granicznego w regionie.

Na razie nie ma tam poważniejszych kolejek. W środę w południe kierowcy ciężarówek w Bobrownikach czekali na wyjazd z Polski godzinę, w Kuźnicy ruch odbywał się na bieżąco.

Po wznowieniu ruchu podlaska KAS zaczęła notować pojedyncze próby przemytu papierosów z Białorusi do Polski głównie w autach osobowych, ale na bardzo niewielką skalę.

W środę poinformowała jednak, że doszło do pierwszych większych prób przemytu w ciężarówkach – łącznie to 2,6 tys. paczek papierosów. We wszystkich przypadkach kierowcami byli Białorusini. Kontrabandę ukryli pod tapicerką w kabinach, dodatkowo jeden z nich schował papierosy w agregacie naczepy chłodni – poinformował oficer prasowy podlaskiej KAS kom. Maciej Czarnecki.

Dodał, że dwóch kierowców zostało ukaranych za przemyt mandatami po 20 tys. zł, a wobec trzeciego wszczęto postępowanie karne skarbowe, które zakończy się skierowaniem sprawy do sądu.

Przejście w Bobrownikach było zamknięte od 10 lutego 2023 r. Ruch zawieszono tam wówczas do odwołania z uwagi na – jak informował ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński – „ważny interes bezpieczeństwa państwa”. Chodziło o to, że białoruski reżim skazał działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Odprawy na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy zawieszono 9 listopada 2021 r. z powodu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. SG informowała wówczas, że strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania tej granicy z Białorusi do Polski przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów właśnie w rejonie drogowego przejścia w Kuźnicy.

