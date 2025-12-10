Przemytnicy wrócili do Bobrownik. KAS znalazła papierosy w ciężarówkach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-12-10 13:21

Krajowa Administracja Skarbowa zanotowała pierwsze poważniejsze próby przemytu papierosów w ciężarówkach wjeżdżających do Polski z Białorusi przez przejście graniczne w Bobrownikach. Wraz z sąsiednim przejściem w Kuźnicy zostało ono otwarte 17 listopada po ponad 2,5 roku od zamknięci

Przemytnicy wrócili do Bobrownik. KAS znalazła papierosy w ciężarówkach

i

Autor: Podlaska KAS/ Materiały prasowe

Decyzja o otwarciu 17 listopada tych dwóch przejść granicznych z Białorusią była możliwa po uszczelnieniu granicy, na której na masową skalę podejmowane są próby nielegalnego przedostania się do Polski – informowało wtedy MSWiA. Decyzję zapadła m.in. po konsultacji z miejscowymi władzami i przedsiębiorcami z województwa podlaskiego, którzy od dawna domagali się otwarcia dla ruchu przynajmniej jednego drogowego przejścia granicznego w regionie.

Na razie nie ma tam poważniejszych kolejek. W środę w południe kierowcy ciężarówek w Bobrownikach czekali na wyjazd z Polski godzinę, w Kuźnicy ruch odbywał się na bieżąco.

Czytaj też: "Zostaliśmy poświęceni". Granica z Białorusią znowu otwarta. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości liczą na pozytywne zmiany

Po wznowieniu ruchu podlaska KAS zaczęła notować pojedyncze próby przemytu papierosów z Białorusi do Polski głównie w autach osobowych, ale na bardzo niewielką skalę.

W środę poinformowała jednak, że doszło do pierwszych większych prób przemytu w ciężarówkach – łącznie to 2,6 tys. paczek papierosów. We wszystkich przypadkach kierowcami byli Białorusini. Kontrabandę ukryli pod tapicerką w kabinach, dodatkowo jeden z nich schował papierosy w agregacie naczepy chłodni – poinformował oficer prasowy podlaskiej KAS kom. Maciej Czarnecki.

Dodał, że dwóch kierowców zostało ukaranych za przemyt mandatami po 20 tys. zł, a wobec trzeciego wszczęto postępowanie karne skarbowe, które zakończy się skierowaniem sprawy do sądu.

Przejście w Bobrownikach było zamknięte od 10 lutego 2023 r. Ruch zawieszono tam wówczas do odwołania z uwagi na – jak informował ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński – „ważny interes bezpieczeństwa państwa”. Chodziło o to, że białoruski reżim skazał działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Odprawy na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy zawieszono 9 listopada 2021 r. z powodu kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. SG informowała wówczas, że strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania tej granicy z Białorusi do Polski przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów właśnie w rejonie drogowego przejścia w Kuźnicy.

Sonda
Czy kupujesz nielegalne papierosy pochodzące z przemytu?
Podlasie. Przez dwa dni liczyli papierosy. KAS odkryła kontrabandę wartą milion złotych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODLASKIE
BOBROWNIKI