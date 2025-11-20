Zabezpieczono 221 sztuk nielegalnej amunicji pistoletowej.

Naboje znaleziono u 37- i 60-latka handlujących na jarmarku staroci w Kiermusach.

Działania prowadzone były w ramach akcji „Pandora”.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku i usłyszeli zarzuty.

Wobec obu podejrzanych zastosowano dozór policji.

Grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zabezpieczyli ponad 220 sztuk nielegalnej amunicji. Naboje pistoletowe znaleziono u dwóch mężczyzn handlujących na popularnym jarmarku staroci w Kiermusach, położonym w gminie Tykocin, na terenie województwa podlaskiego.

Czytaj też: Takie skarby można było kupić na Lubelskiej Giełdzie Staroci. Prawdziwe unikaty za przysłowiowe "grosze"!

Do ujawnienia amunicji doszło 9 października 2025 roku. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, prowadząc działania w ramach akcji „Pandora” ukierunkowanej m.in. na ochronę dóbr kultury, zabytków i prawidłowość obrotu handlowego, otrzymali informację, że dwóch sprzedawców obecnych na jarmarku może posiadać przedmioty przypominające broń oraz amunicję. Wspólne działania z policjantami doprowadziły do przeszukania pojazdów należących do 37- i 60-latka.

Czytaj też: Zaginęła młoda dziewczyna. We wsi wszyscy milczą

W trakcie czynności służbowych mundurowi znaleźli łącznie 221 sztuk amunicji pistoletowej. Naboje nie były w żaden sposób zabezpieczone ani zgłoszone, a mężczyźni nie posiadali wymaganego prawem zezwolenia na ich przechowywanie.

Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni 10 listopada 2025 roku do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku. Tego samego dnia prokuratura wszczęła śledztwo. Mężczyźni usłyszeli zarzuty popełnienia czynu z art. 263 § 2 kodeksu karnego, czyli posiadania amunicji wbrew przepisom i bez wymaganego zezwolenia.

Prokurator zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Sprawa pozostaje w toku.

Za posiadanie amunicji bez zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Zgodnie z przepisami, każda osoba przechowująca lub przewożąca amunicję bez odpowiednich uprawnień naraża się na poważne konsekwencje, nawet jeśli nie doszło do użycia nielegalnych nabojów.