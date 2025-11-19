Dziennikarz "Super Expressu" napisał powieść! Jacek Chlewicki debiutuje z książką pt. "Rostoły"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-11-19 11:34

Dziennikarz "Super Expressu", Jacek Chlewicki, napisał powieść. Jego debiutancką książkę pt. "Rostoły" można znaleźć w wybranych salonach Empiku oraz w internecie. Historia od początku do końca trzyma czytelnika w niepewności, a widmo tajemnicy z dreszczykiem podąża za nami wraz z każdą przeczytaną stroną. Poznajcie szczegóły.

Dziennikarz Super Expressu napisał powieść! Jacek Chlewicki debiutuje z książką pt. Rostoły

i

Autor: jch

Jacek Chlewicki to dziennikarz "Super Expressu", związany z tym tytułem od pięciu lat. Wcześniej pracował w takich mediach jak Eska Info, Kurier Poranny czy Gazeta Współczesna. Pierwsze opowiadanie napisał już jako dziecko i od tamtej pory tworzy "do szuflady", wymyślając nowe, ekscytujące historie. Prywatnie uwielbia muzykę filmową, kino historyczne oraz właśnie książki - często wraca do "Lalki" Bolesława Prusa i dzieł Karola Dickensa. Teraz doczekaliśmy się jego literackiego debiutu! Powieść "Rostoły" zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie literackim i w nagrodę doczekała się publikacji. To jednak nie pierwszyzna Jacka, ponieważ dziennikarz posiada na swoim koncie kilka nagród i wyróżnień w tego typu konkursach. A o czym opowiada ta historia z dreszczykiem?

- Adam Magus to były policjant, a obecnie prywatny detektyw, specjalizujący się w rozwiązywaniu nietypowych spraw. Słynie z przywiązania do rutyny, luksusu i drogich przedmiotów. Nie toleruje chaosu, brudu ani tandety. Wygląda jak manekin stojący w sklepie odzieżowym — i tak też się zachowuje. Jest pozbawiony uczuć i emocji, dlatego relacje z ludźmi zdecydowanie nie należą do jego mocnych stron. Mężczyzna trafia do wsi Rostoły na Podlasiu, gdzie próbuje odnaleźć córkę swojej byłej partnerki. Kobieta podejrzewa, że w zaginięcie Anastazji zamieszani są jej sąsiedzi. Rostoły to wieś odcięta od świata — otoczona gęstym lasem i spowita ponurą mgłą - czytamy w opisie powieści, napisanej przez Jacka Chlewickiego.

Detektyw, który jest główną postacią książki, musi zmierzyć się nie tylko z wrogością mieszkańców, lecz także z tragicznymi wspomnieniami z przeszłości. Jaką tajemnicę skrywają Rostoły? Tego dowiecie się, kupując książkę, którą można znaleźć między innymi tutaj: Rostoły - Empik. Oprócz książki w wersji tradycyjnej, można ją też pochłonąć w formie e-booka lub posłuchać audiobooka, nagranego przez znanego lektura Jakuba Rutkę. Redakcja "Super Expressu" pęka z dumy i serdecznie do tego zachęca.

Super Express Google News
Sonda
Lubisz czytać książki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
HORROR
KSIĄŻKA
KRYMINAŁ
PODLASIE