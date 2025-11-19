Dziennikarz "Super Expressu" napisał powieść! Jacek Chlewicki debiutuje z książką pt. "Rostoły"

Jacek Chlewicki to dziennikarz "Super Expressu", związany z tym tytułem od pięciu lat. Wcześniej pracował w takich mediach jak Eska Info, Kurier Poranny czy Gazeta Współczesna. Pierwsze opowiadanie napisał już jako dziecko i od tamtej pory tworzy "do szuflady", wymyślając nowe, ekscytujące historie. Prywatnie uwielbia muzykę filmową, kino historyczne oraz właśnie książki - często wraca do "Lalki" Bolesława Prusa i dzieł Karola Dickensa. Teraz doczekaliśmy się jego literackiego debiutu! Powieść "Rostoły" zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie literackim i w nagrodę doczekała się publikacji. To jednak nie pierwszyzna Jacka, ponieważ dziennikarz posiada na swoim koncie kilka nagród i wyróżnień w tego typu konkursach. A o czym opowiada ta historia z dreszczykiem?

- Adam Magus to były policjant, a obecnie prywatny detektyw, specjalizujący się w rozwiązywaniu nietypowych spraw. Słynie z przywiązania do rutyny, luksusu i drogich przedmiotów. Nie toleruje chaosu, brudu ani tandety. Wygląda jak manekin stojący w sklepie odzieżowym — i tak też się zachowuje. Jest pozbawiony uczuć i emocji, dlatego relacje z ludźmi zdecydowanie nie należą do jego mocnych stron. Mężczyzna trafia do wsi Rostoły na Podlasiu, gdzie próbuje odnaleźć córkę swojej byłej partnerki. Kobieta podejrzewa, że w zaginięcie Anastazji zamieszani są jej sąsiedzi. Rostoły to wieś odcięta od świata — otoczona gęstym lasem i spowita ponurą mgłą - czytamy w opisie powieści, napisanej przez Jacka Chlewickiego.

Detektyw, który jest główną postacią książki, musi zmierzyć się nie tylko z wrogością mieszkańców, lecz także z tragicznymi wspomnieniami z przeszłości. Jaką tajemnicę skrywają Rostoły? Tego dowiecie się, kupując książkę, którą można znaleźć między innymi tutaj: Rostoły - Empik. Oprócz książki w wersji tradycyjnej, można ją też pochłonąć w formie e-booka lub posłuchać audiobooka, nagranego przez znanego lektura Jakuba Rutkę. Redakcja "Super Expressu" pęka z dumy i serdecznie do tego zachęca.