Policjanci interweniowali w sobotę (14.011) w galerii Jurowiecka w Białymstoku po zgłoszeniu, że do centrum handlowego wszedł mężczyzna z bronią. Jak się okazało, była to zabawka - plastikowy karabin z połamaną lufą.

Na miejsce pojechało kilka patroli. Pierwszy z nich dotarł do galerii niespełna minutę po przyjęciu zgłoszenia. Funkcjonariusze sprawdzili budynek i przejrzeli monitoring. Ustalili, że mężczyzna wyszedł z toalety, a następnie opuścił centrum handlowe. Rozpoczęły się jego poszukiwania na ulicach Białegostoku. Policjanci zatrzymali go na ul. Pałacowej.

Jak przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na ten moment nic nie wskazuje, by mężczyzna komukolwiek groził. To osoba znana policjantom, będąca w kryzysie bezdomności. Po interwencji trafiła do izby wytrzeźwień.

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Mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę ponad 3 tys. zł. Dotyczyły one m.in. zakłócania ładu i porządku pod wpływem alkoholu oraz wywołania niepotrzebnej czynności. Policja zdementowała też doniesienia o umorzeniu postępowania. Jak wyjaśnił rzecznik, w tej sprawie nie prowadzono postępowania przygotowawczego, więc nie mogło zostać umorzone.