Pożar warsztatu zniszczył dorobek życia. Mieszkańcy ruszyli z pomocą. "To naprawdę niezwykłe"

Dramatyczne sceny rozegrały się 29 października 2026 roku krótko po godzinie 21 w zakładzie mechaniki pojazdowej przy ulicy Wyszyńskiego w Bielsku Podlaskim. Ogień pojawił się w jednym z samochodów, a żywioł błyskawicznie obrócił w ruinę dorobek całego życia właścicieli. Załoga warsztatu podjęła heroiczną próbę ugaszenia pożaru, zużywając w tym celu sześć gaśnic, jednak żywiołu nie udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej całkowitemu spaleniu uległy dwa auta klientów, a także kosztowny sprzęt i narzędzia. Wstępne szacunki mówią o gigantycznych stratach sięgających 400 tysięcy złotych.

W wyniku tego zdarzenia poważnie ucierpiał 35-letni współwłaściciel firmy, Michał Kawiecki. Mężczyzna doznał ciężkich poparzeń i obecnie jest hospitalizowany w specjalistycznej placówce na Śląsku. Na jego powrót do zdrowia z ogromnym niepokojem wyczekuje w domu czworo małych dzieci oraz ciężarna żona Aneta, spodziewająca się piątego potomka. Tymczasem drugi z właścicieli, 37-letni Piotr Czykwin, w oczekiwaniu na powrót przyjaciela podejmuje wszelkie starania, aby przywrócić zniszczoną firmę do funkcjonowania.

„To dorobek naszego życia. 10 lat ciężkiej pracy. Źródło utrzymania dla 6 rodzin. No i nasza wspólna, wielka samochodowa pasja” – podkreśla Piotr Czykwin.

Lokalna społeczność z Bielska Podlaskiego udowodniła swoją niezwykłą solidarność i nie zostawiła poszkodowanych przedsiębiorców bez wsparcia. Zorganizowana w sieci zbiórka funduszy przyniosła w zaledwie dwa tygodnie aż 100 tysięcy złotych. „Jak na to patrzę, płaczę ze wzruszenia. To naprawdę niezwykłe. Ludzie nie tylko wpłacają pieniądze, ale też przyszli na pogorzelisko z narzędziami w ręku” - opowiada Piotr Czykwin.

„To fajni, młodzi ludzie, którzy zawsze uczciwie pracują, a pracowników traktują jak przyjaciół. Zasługują na pomoc! Mimo zacinającego deszczu i chłodu chce się przyjść i pomóc. Kiedyś chłopaki zostali długo po godzinach, by naprawić mi auto potrzebne do pracy, a policzyli grosze. Takich rzeczy się nie zapomina!” – dodaje jeden z wolontariuszy. Walka o uratowanie warsztatu wciąż trwa, a do pełnego sukcesu potrzebne jest zgromadzenie docelowej kwoty 400 tysięcy złotych.

Osoby chcące wesprzeć poszkodowanych mechaników mogą wpłacać środki za pośrednictwem internetowej zbiórki pod hasłem „Pożar zabrał nam wszystko, pomóż nam zacząć od nowa”, która jest dostępna tutaj: https://pomagam.pl/8dbbg4

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