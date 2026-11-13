Nie żyje młody mężczyzna. Ciało znaleziono w parku. Tragedia w Białymstoku

Ciało zauważyła przypadkowa osoba, która powiadomiła policję. Zgłoszenie wpłynęło do białostockiej komendy po godz. 23. - Funkcjonariusze próbują ustalić, kim był mężczyzna - przekazała nam podkom. Malwina Olszewska, oficer prasowa KMP w Białymstoku.
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Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.