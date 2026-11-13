Chwalił zamach w Krakowie. Policja zatrzymała 20-latka. Tak tłumaczył się ze swojego wpisu

Na komentarz natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy monitorowali sieć. Internauta pochwalił działania sprawcy krakowskiej zbrodni i napisał, że sam ma ochotę zabijać. Informację o wpisie przekazano policjantom z Łomży.

Po ustaleniu tożsamości autora funkcjonariusze zatrzymali go w domu. W jego pokoju znaleźli nóż taktyczny i telefon komórkowy, które zabezpieczyli. Mężczyzna tłumaczył, że napisał komentarz pod wpływem emocji i nerwów. Usunął go, gdy inni internauci zaczęli ostrzegać go przed konsekwencjami.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni oraz pochwalania przestępstwa. Za te czyny grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że usunięcie wpisu nie zwalnia z odpowiedzialności za opublikowane treści. Nawoływanie do łamania prawa i pochwalanie zbrodni są przestępstwami ściganymi z urzędu.

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