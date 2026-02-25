Zabił sąsiada przez drzewa! zapadł wyrok

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-25 6:32

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wyrok 10 lat więzienia dla 70-letniego mieszkańca Czartajewa, skazanego za zabójstwo 80-letniego sąsiada. Według ustaleń śledczych i sądu, tłem zbrodni był wieloletni konflikt o drzewa rosnące na granicy działek. Obrona przekonywała, że oskarżony działał w obronie koniecznej. Sąd nie znalazł na to dowodów.

Donald Trump eskaluje nap.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Drewniany młotek sędziowski spoczywa na owalnej podstawie, umieszczony po prawej stronie błyszczącego, brązowego stołu o gładkiej powierzchni. Obok młotka leży jego rączka, skierowana w prawą stronę. W tle, rozmyte krzesła z ciemnymi oparciami ustawione są wokół stołu, a za nimi widoczna jest jasna ściana.

10 lat więzienia za zabójstwo sąsiada. Sąd Apelacyjny: nie było mowy o obronie koniecznej

We wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie zakończył sprawę zabójstwa, do którego doszło w marcu 2023 roku w Czartajewie w województwie podlaskim. 70-letni mężczyzna został skazany na 10 lat więzienia za zabicie swojego 80-letniego sąsiada. Sąd odwoławczy nie miał wątpliwości, że nie było mowy ani o obronie koniecznej, ani o przekroczeniu jej granic. Zwłoki 80-latka znalazł w lesie inny mieszkaniec miejscowości, wracający z prac polowych. Obok ciała leżała piła spalinowa. Początkowo wiele wskazywało na tragiczny wypadek podczas wycinki drzew. Jednak szczegółowa opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej wykluczyła taką wersję. Obrażenia nie powstały od piły, lecz w wyniku pobicia – najprawdopodobniej przy użyciu twardego narzędzia, takiego jak kij. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku doprowadziło do odtworzenia przebiegu zdarzeń. Ustalono, że 80-latek udał się do lasu, by ściąć drzewo rosnące – jak twierdził – na jego działce. Zauważył to sąsiad, przekonany, że drzewo znajduje się na jego gruncie. Między mężczyznami od lat istniał konflikt. Poszło o drzewa rosnące na miedzy oddzielającej ich nieruchomości. Spór ciągnął się przez dziesięciolecia, co jakiś czas przeradzając się w kłótnie i wzajemne oskarżenia.

W chwili czynu działał on w stanie znacznie ograniczonej poczytalności

Prokuratura postawiła 70-latkowi zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Jednocześnie, po uzyskaniu opinii biegłych psychiatrów i psychologów, uznano, że w chwili czynu działał on w stanie znacznie ograniczonej poczytalności, spowodowanej silnym wzburzeniem. Nie oznaczało to jednak niepoczytalności ani wyłączenia odpowiedzialności karnej. Oskarżony nie przyznał się do winy. W toku procesu przed Sądem Okręgowym utrzymywał, że to on został zaatakowany przez sąsiada piłą spalinową. Twierdził, że w obawie o własne życie chwycił kij i bronił się. Według jego relacji, gdy odchodził z miejsca zdarzenia, 80-latek stał o własnych siłach i nie miał widocznych obrażeń. Sąd pierwszej instancji nie dał wiary tej wersji. Skazał 70-latka na 10 lat więzienia i zasądził 100 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz syna ofiary. Prokuratura wnioskowała o 15 lat pozbawienia wolności, jednak ostatecznie uznała wyrok za słuszny i nie składała apelacji. Odwołanie złożyła wyłącznie obrona, domagając się uniewinnienia w oparciu o tezę o działaniu w warunkach obrony koniecznej.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie podzielił tych argumentów. W uzasadnieniu sędzia Janusz Sulima wskazał, że nie ma żadnych dowodów potwierdzających atak piłą, poza wyjaśnieniami samego oskarżonego. Co więcej, dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia wykazała, że piła była wyłączona – jej wyłącznik znajdował się w pozycji „0”. To podważało tezę o bezpośrednim zagrożeniu życia. Sędzia zwrócił również uwagę na element czysto życiowy. Gdyby 80-letni mężczyzna rzeczywiście ruszył w stronę sąsiada z uruchomioną piłą, naturalnym odruchem byłaby ucieczka, a nie podjęcie walki przy użyciu kija. Taki przebieg wydarzeń nie znalazł potwierdzenia w materiale dowodowym. Sąd odwoławczy uznał, że ocena dowodów dokonana przez sąd pierwszej instancji była prawidłowa, a kara adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. Nie dopatrzono się też podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary ani do zmiany kwalifikacji prawnej na zabójstwo popełnione pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Spór o kilka drzew, który przez lata tlił się między sąsiadami, zakończył się śmiercią jednego z nich i wieloletnim więzieniem dla drugiego. Wyrok jest prawomocny.

Sonda
Czy znasz i lubisz swoich sąsiadów?
Zaparkował na domu sąsiada
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO