PKP Intercity przebuduje bocznicę w Białymstoku. Powstanie hala napraw

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-25 8:50

PKP Intercity ogłosiło przetarg na przebudowę bocznicy kolejowej w Białymstoku. Inwestycja ma skrócić czas przygotowania pociągów do wyjazdu, poprawić punktualność oraz warunki pracy. Na miejscu powstanie zaplecze techniczne, którego dotąd brakowało w tej części kraju.

PKP Intercity przebuduje bocznicę w Białymstoku. Powstanie hala napraw

i

Autor: PKP Intercity/ Materiały prasowe
  • przetarg na przebudowę bocznicy w Białymstoku,
  • 60-metrowa hala przeglądów,
  • 1,4 km nowych torów,
  • zakończenie prac w 18 miesięcy,
  • oferty do 27 marca 2026 r.

Oferty można składać do 27 marca 2026 roku. O wyborze wykonawcy zdecydują cena i termin realizacji. Zakończenie prac planowane jest w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. – Do obsługi wciąż powiększającego się taboru niezbędne jest zaplecze techniczne, którego na wschodniej ścianie Polski praktycznie nie było – podkreślił Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Czytaj też: W Białymstoku powstanie pierwszy sklep IKEA. Otwarcie jeszcze w tym roku!

Najważniejszym elementem inwestycji będzie hala przeglądów o długości ok. 60 metrów z kanałem rewizyjnym i torem obsługowym. Powstanie także około 1,4 km nowych torów, co pozwoli na postój ponad 50 wagonów. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w stanowiska warsztatowe, instalacje zasilające, systemy bezpieczeństwa i punkt uzupełniania wody. – Zaplecze techniczne w Białymstoku przede wszystkim poprawi komfort obsługi pociągów. Powstanie tutaj 60-metrowa hala, gdzie będzie można dokonywać przeglądów i napraw taboru. Tego taboru nie będziemy musieli wysyłać do Warszawy, tylko można to będzie zrobić tu na miejscu. Poprawi się z tego powodu punktualność pociągów, ale przede wszystkim poprawią się warunki pracy dla ludzi, którzy tu pracują. W dzisiejszych czasach nie powinno być standardem, że pociągi naprawia się pod przysłowiową chmurką. To chcemy zmienić i w tym kierunku będziemy dążyć – argumentował prezes PKP Intercity.

Zobacz też: Kolej w woj. podlaskim przyspiesza. Wracają pociągi do Łomży i rusza kolejny etap Rail Baltica

10 rzeczy, których nie wiedziałeś o województwie podlaskim
Galeria zdjęć 10
Czy młody Mołdawianin chciał wykoleić pociąg z paliwem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PKP INTERICTY