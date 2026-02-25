PKP Intercity przebuduje bocznicę w Białymstoku. Powstanie hala napraw

przetarg na przebudowę bocznicy w Białymstoku,

60-metrowa hala przeglądów,

1,4 km nowych torów,

zakończenie prac w 18 miesięcy,

oferty do 27 marca 2026 r.

Oferty można składać do 27 marca 2026 roku. O wyborze wykonawcy zdecydują cena i termin realizacji. Zakończenie prac planowane jest w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. – Do obsługi wciąż powiększającego się taboru niezbędne jest zaplecze techniczne, którego na wschodniej ścianie Polski praktycznie nie było – podkreślił Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Czytaj też: W Białymstoku powstanie pierwszy sklep IKEA. Otwarcie jeszcze w tym roku!

Najważniejszym elementem inwestycji będzie hala przeglądów o długości ok. 60 metrów z kanałem rewizyjnym i torem obsługowym. Powstanie także około 1,4 km nowych torów, co pozwoli na postój ponad 50 wagonów. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w stanowiska warsztatowe, instalacje zasilające, systemy bezpieczeństwa i punkt uzupełniania wody. – Zaplecze techniczne w Białymstoku przede wszystkim poprawi komfort obsługi pociągów. Powstanie tutaj 60-metrowa hala, gdzie będzie można dokonywać przeglądów i napraw taboru. Tego taboru nie będziemy musieli wysyłać do Warszawy, tylko można to będzie zrobić tu na miejscu. Poprawi się z tego powodu punktualność pociągów, ale przede wszystkim poprawią się warunki pracy dla ludzi, którzy tu pracują. W dzisiejszych czasach nie powinno być standardem, że pociągi naprawia się pod przysłowiową chmurką. To chcemy zmienić i w tym kierunku będziemy dążyć – argumentował prezes PKP Intercity.

Zobacz też: Kolej w woj. podlaskim przyspiesza. Wracają pociągi do Łomży i rusza kolejny etap Rail Baltica

10