Alert RCB: zła jakość powietrza i smog. Lista miast i powiatów

Jacek Chlewicki
2026-01-21 10:15

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący złej jakości powietrza. We wtorek, 21 stycznia, prognozowane są przekroczenia norm pyłu zawieszonego PM10, co oznacza występowanie smogu. Służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i zachowanie ostrożności, szczególnie wśród osób wrażliwych.

Alert RCB został rozesłany do mieszkańców wybranych miast i powiatów, gdzie przewidywane jest największe zanieczyszczenie powietrza. Gdzie obowiązuje alert RCB?

Ostrzeżenie dotyczy następujących obszarów:

  • woj. lubelskie – powiat tomaszowski i radzyński
  • woj. podlaskie – Białystok, Łomża, Suwałki
  • woj. małopolskie – Kraków oraz powiat nowotarski, oświęcimski, krakowski i wielicki
  • woj. warmińsko-mazurskie – powiat ełcki

RCB informuje, że w tych rejonach jakość powietrza może być szczególnie niekorzystna dla zdrowia.

Smog i pył PM10. Co zalecają służby?

W związku z prognozowanym zanieczyszczeniem powietrza zaleca się:

  • rezygnację ze spacerów i dłuższego przebywania na świeżym powietrzu,
  • unikanie uprawiania sportu i intensywnej aktywności fizycznej na zewnątrz,
  • ograniczenie wietrzenia pomieszczeń, zwłaszcza w godzinach największego stężenia smogu.

Najbardziej narażone na negatywne skutki smogu są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia.

Alerty RCB to krótkie komunikaty SMS wysyłane do mieszkańców zagrożonych obszarów. Ich celem jest szybkie ostrzeganie przed zjawiskami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi czy złą jakością powietrza. Służby apelują, by stosować się do zaleceń i śledzić bieżące komunikaty dotyczące sytuacji w regionie.

