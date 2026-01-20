Start kwalifikacji wojskowej: 2 lutego 2026 r.

Zakończenie kwalifikacji: 30 kwietnia 2026 r.

Liczba osób objętych kwalifikacją: 8387 mieszkańców woj. podlaskiego

Liczba komisji wojskowych w regionie: 17

Najliczniejsza grupa: mężczyźni urodzeni w 2007 roku

Kwalifikacja nie jest powołaniem do służby wojskowej

Najwięcej wezwań trafi do mężczyzn urodzonych w 2007 roku. Urząd podkreśla, że udział w kwalifikacji nie oznacza automatycznego wcielenia do wojska.

Po co przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa ma na celu uporządkowanie ewidencji wojskowej oraz ocenę, czy dana osoba jest zdolna fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Procedura dotyczy zarówno osób objętych ustawowym obowiązkiem stawienia się przed komisją, jak i tych, które zgłosiły się dobrowolnie, pod warunkiem ukończenia 18 lat.

Dla wielu uczestników jest to także moment, w którym mogą uzyskać informacje o służbie zawodowej, dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej lub studiach na uczelniach wojskowych. Na miejscu obecni są żołnierze udzielający takich informacji.

Kto otrzyma wezwanie w 2026 roku?

W 2026 roku do kwalifikacji wojskowej w województwie podlaskim wezwanych zostanie 8387 osób. Przed jedną z 17 komisji wojskowych będą musieli stawić się m.in.:

mężczyźni z rocznika 2007,

mężczyźni urodzeni w latach 2002–2006, którzy dotychczas nie uzyskali kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osoby, które w latach 2024–2025 otrzymały orzeczenie o czasowej niezdolności do służby i okres ten kończy się przed zakończeniem kwalifikacji,

osoby uznane wcześniej za niezdolne do służby, jeśli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii,

kobiety urodzone w latach 1999–2007, posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kształcące się w tym kierunku, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach i w zawodach wskazanych w ustawie o obronie Ojczyzny,

osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej w trybie ochotniczym,

osoby do 60. roku życia z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, jeśli nie mają nadanej kategorii zdolności i zgłosiły się do kwalifikacji.

Harmonogram kwalifikacji w regionie

Kwalifikacja wojskowa w Podlaskiem potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Dokładne daty oraz miejsca pracy poszczególnych komisji zostały wskazane w obwieszczeniu wojewody podlaskiego.

Jak przygotować się do stawienia przed komisją?

Osoby objęte kwalifikacją powinny zabrać ze sobą komplet dokumentów. Niezbędny jest dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warto mieć również dokumentację medyczną, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia, takie jak prawo jazdy. Szczegółowy wykaz dokumentów został określony w obwieszczeniu.

Ustawa o obronie Ojczyzny z 2022 roku wskazuje, że obowiązek obrony państwa dotyczy wszystkich obywateli, o ile pozwalają na to ich wiek i stan zdrowia. Kwalifikacja wojskowa jest jednym z elementów realizacji tych przepisów.