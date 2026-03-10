Nielegalna bimbrownia w Podlaskiem. KAS przejęła ponad 2 tys. litrów alkoholu i zacieru

Mundurowi z oddziału w Bobrownikach otrzymali wcześniej sygnały o potajemnym wytwarzaniu napojów wyskokowych na terenie powiatu hajnowskiego. Szybka interwencja na wytypowanej posesji natychmiast potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia śledczych. Wytwórnia trunków była sprytnie ukryta w jednym z budynków gospodarczych. Przeprowadzona rewizja zaowocowała znalezieniem zapasów gotowego alkoholu oraz przygotowanego zacieru.

Gigantyczne zapasy alkoholu w powiecie hajnowskim

Skrupulatne przeszukanie terenu poskutkowało przejęciem hurtowych ilości nielegalnego towaru. Bilans policyjnej wizyty objął następujące znaleziska:

- niespełna 1100 litrów wyrobów spirytusowych o zróżnicowanej mocy,

- około 1100 litrów półproduktu w postaci zacieru,

- szacunki wykazały, że przejęta baza surowcowa pozwoliłaby na destylację dodatkowych 150 litrów trunku,

- kompletny sprzęt służący do produkcji.

Dodatkowo pracownicy administracji skarbowej zarekwirowali specjalistyczną infrastrukturę gorzelniczą. W ręce śledczych trafiła między innymi kolumna destylacyjna oraz sterowniki elektroniczne.

Zatrzymany 35-latek z powiatu hajnowskiego przed sądem

Zatrzymany 35-latek nie ukrywał swojej winy i potwierdził, że zajmował się wytwarzaniem lewego alkoholu. Oficjalne dochodzenie w tej sprawie prowadzi teraz Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. W świetle obowiązującego prawa gospodarzowi grożą konkretne sankcje:

- dotkliwa grzywna,

- kara ograniczenia wolności,

- pobyt w więzieniu przez okres do trzech lat.

Zarekwirowane płyny trafią do szczegółowych badań w białostockim Laboratorium Celnym.